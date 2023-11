"¿Y este es el ministro de Cultura?": Críticas a Ernest Urtasun por un error de vocabulario "imperdonable"

Dentro del nuevo Gobierno de España, Pedro Sánchez nombró a cinco ministros de Sumar. El Partido de Yolanda Díaz, que hace coalición con el PSOE en el Ejecutivo, se presentó en esta legislatura con la vicepresidenta y otras cuatro carteras: Sira Rego, Mónica García, Óscar Puente y Ernest Urtasun, este último nombrado como ministro de Cultura. Con menos de un mes en el cargo, las redes sociales no le han perdonado su primer error, cuestionando su puesto.

"¿Este es el ministro de Cultura de España?", decían muchos de los usuarios que le criticaron por el error que cometió. Y esto se debe a un tweet que escribió en su cuenta de X -antes Twitter-, para conmemorar la muerte de Gloria Fuertes, una de las más grandes escritoras de la literatura española, en el veinticinco aniversario de su fallecimiento.

"Hoy hace veinticinco años que nos falta Gloria Fuertes. Medio lustro sin una poeta y cuentista libre, valiente y feminista que escribió algunas de las poesías e historias más increíbles de las que hemos podido disfrutar en este país", escribió este lunes, 27 de noviembre. Así, el error fue equiparar los veinticinco años con el término "medio lustro", puesto que un lustro hace referencia a cinco años, y un siglo -si quizás quiso poner "medio siglo- a cien años.

Tras darse cuenta de su error, varios minutos después de haberlo publicado y ser criticado por muchos de los usuarios que vieron la publicación, Urtasun borró su mensaje y volvió a escribirlo, cambiando el término "medio lustro" por "un cuarto de siglo", la cual haría su publicación correcta. Pero este no fue el único error que le recordaron, puesto que utilizó la palabra "poeta" para referirse a una mujer, y es que el término correcto sería "poetisa", algo que, no obstante, no corrigió.