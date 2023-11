La fuerte crítica de Alemania a Pedro Sánchez: "No se toma la ley en serio, su ego es demasiado grande"

El Gobierno de Pedro Sánchez no para de saltar de polémica en polémica cuando solo se ha cumplido una semana de la investidura que volvió a dejar al socialista en Moncloa. No solo con la controvertida ley de amnistía, que ha provocado protestas y manifestaciones en Ferraz y varios puntos de España, sino también Israel ha acusado al mandatario de "defender el terrorismo" en unas polémicas declaraciones de Sánchez ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Tanta es la fragilidad en la que ha comenzado la legislatura, que hasta la prensa internacional cuestiona al presidente del Ejecutivo. Por ejemplo, son varios los medios en Alemania consideran que el líder del PSOE "no se toma la ley en serio".

Medios de prestigio como Die Welt o el Frankfurter Allgemeine Zeitung han dedicado artículos o columnas de opinión en contra de Sánchez, considerando que "tiene un ego desmesurado", así como defendiendo las manifestaciones multitudinarias contra la ley de amnistía y en contra del Gobierno socialista. Así, los medios alemanes aseguran que "la mayoría de los manifestantes no son nostálgicos del franquismo ni extremistas de derechas, sino españoles de a pie, preocupados por España".

"El jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, es un político al que en Baviera llamaríamos Hundling (perrito en alemán), es decir, un hombre que no se toma la ley demasiado en serio", escribe Thomas Schmid, periodista y editor del diario Die Welt, quien critica que "mientras casos similares como el Viktor Orbán en Hungría están siendo atacados, los europeos de izquierda en particular están tratando a Sánchez con una visible indulgencia".

Así, el periodista alemán atribuye la investidura de Sánchez y su pacto con el independentismo a tres factores, tales como "el ego desmesurado del presidente, un separatismo latente y la irreconciliabilidad mutua de los dos principales partidos del país".

Algo que reitera el columnista Hans-Christian Rösseler, del Frankfurter Allgemeine Zeitung, quien también defiende que "los manifestantes son españoles que se preocupan por España, españoles de a pie, no son nostálgicos franquistas ni personas de extrema derecha".

En las últimas horas, la reunión de Sánchez con Netanyahu en la visita del socialista a Israel ha causado una crisis diplomática entre España y el país israelí, después de las declaraciones