Un exdirector de Red.es admite que conocía a Barrabés cuando se adjudicó uno de los contratos bajo investigación

David Cierco, director de la empresa pública Red.es entre julio de 2018 y mayo de 2021, ha comparecido este jueves en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" del Senado para dar explicaciones sobre los tres contratos que se adjudicaron a Juan Carlos Barrabés, que están siendo investigados judicialmente en el marco del "caso Begoña Gómez". Cierco, en todo caso, se ha desentendido de los tres contratos y, pese a que ha admitido que conocía a Barrabés "desde hace 20 años", ha negado que diera ninguna instrucción para las adjudicaciones. Es más, ha asegurado que tan solo uno de esos contratos pasó por sus manos para elevarlo al Consejo de Administración de la empresa pública, ya que cuando se tramitaron los otros dos expedientes ya no estaba "Cuando abandono el cargo, no tengo conocimiento del estado de la tramitación de los dos expedientes", ha señalado.

Cierco, en este sentido, ha señalado al director de Economía Digital, Luis Prieto, como responsable de la elaboración de los pliegos y del informe de valoración para adjudicar los contratos bajo investigación judicial. El exdirector de Red.es se ha limitado a decir que él únicamente ponía la firma y elevaba los expedientes al Consejo de Administración para que diera su aprobación. De hecho, ha negado que conociera "personalmente" a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez y ha rechazado que tuviera constancia de las cartas de recomendación que elaboró la esposa del presidente del Gobierno para ayudar a que Barrabés se hiciera con los tres contratos adjudicados por un valor de 10,2 millones de euros.

"No di ninguna instrucción sobre a quién se tenía que adjudicar", ha reiterado Cierco. "No he visto esas cartas, pero es que no he visto ni una coma de ese expediente", ha insistido, quien ha dicho que se enteró por la prensa de las cartas de recomendación de Begoña Gómez. "Los pliegos los tienen que realizar los técnicos y el cuerpo directivo y político no debe entrar", ha explicado. El exdirector de Red.es, quien ha confesado que sale de la empresa pública en mayo por asuntos personales (su padre había fallecido en la pandemia), ha negado que conociera a Sánchez, a Gómez ni a José Luis Ábalos o Koldo García.

No obstante, Gerardo Camps, senador del PP, ha dado señales de que Cierco sí conocía a Gómez y a Sánchez ya que han aparecido en alguna foto juntos y ha participado en actos electorales y en la elaboración de medidas para un programa electoral. No obstante, en el PP sospechan que Cierco trata de ocultar su relación con el presidente del Gobierno y su esposa para evitar dar a entender que podría haber tráfico de influencias en la asignación de los contratos ya que Gómez sí conocía a Barrabés, igual que el exdirector de Red.es. Además, Cierco también ha querido defenderse acusando al PP de haber adjudicado contratos a Barrabés entre 2013 y 2015.

"El señor Ábalos decía que no había ninguna posibilidad de resultar investigado porque no había hecho absolutamente nada", ha recordado Camps, advirtiendo a Cierco que debería de cambiar el "argumentario" a medida que va saliendo información día tras día. "Parece que usted está aquí por un capricho del PP. Pero es que es resultado de que los únicos cuatro expedientes de contratación que están siendo investigados por la Fiscalía europea y la Justicia española son los cuatro expedientes de Red.es con Barrabés. Ninguno más", ha señalado Camps.

Camps ha recordado que el sucesor de Cierco en Red.es sí se había visto en varias ocasiones con Barrabés, pero Cierco ha negado "tener una relación": únicamente asegura que se ha visto en una ocasión durante su etapa al frente de la empresa pública y fue para hacer una visita a un "hub".