El PP exige al Gobierno el expediente de adjudicación de siete millones a la empresa que recomendó Begoña Gómez

El PP desplegará una ofensiva en el Congreso de los Diputados para poner en el foco la figura de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, después de conocerse que pidió por carta al Gobierno que concediera dinero público a una UTE que se presentó a una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía y consiguió finalmente el contrato.

Los populares han presentado una solicitud en el Congreso de los Diputados pidiendo la remisión inmediata del expediente completo de adjudicación de esos siete millones de euros concedidos por el Gobierno, según reveló El Confidencial. Uno de los accionistas que ganó la adjudicadción era el empresario Carlos Barrabés, el mismo que puso en contacto a Begoña Gómez con Air Europa en 2019 y, más tarde, puso en marcha el máster de la Universidad Complutense de Madrid que dirige la mujer del presidente del Gobierno.

Los populares inciden en que el dinero que se le concede por intermediación de la mujer de Sánchez supuso el 90 por ciento de la facturación en el ejercico anterior a 2020 y califican de «muy grave» que el Gobierno «conceda una adjudicación millonaria a la empresa que contrató a la mujer de Sánchez, siendo éste quien lo autoriza como presidente del Ejecutivo». Así, fuentes populares reafirman que las explicaciones no es que sean «urgentes» sino «imprescindibles».

En Génova creen que estamos asistiendo a un goteo «incesante de informaciones» que apuntan a la «labor de mediación» de la mujer del presidente con empresas que han «recibido fondos millonarios del Gobierno» y que después han «disparado su facturación», tras esa supuesta labor de intermediación. Critican en el PP el silencio del Gobierno y avisan de que no les «servirá» como «estrategia de defensa».

El partido de Alberto Núñez Feijóo se prepara así para desplegar una gran ofensiva dirigida a conocer con detalle todos los detalles sobre las incertidumbres que rodean en estos momentos los pasos de la mujer de Sánchez. «No dejaremos de reclamar transparencia sobre las actuaciones del Gobierno, del PSOE, y del entorno más íntimo del presidente del Gobierno», avisan. Así, en el PP creen que las informaciones que comprometen a la mujer del presidente también suscitan dudas sobre la «legitimidad» del propio Pedro Sánchez.

[[H2:El Gobierno lo tilda de «bulos»]]

En Moncloa, lejos de dar explicaciones responden a las informaciones que siembran dudas sobre Begoña Gómez acusando al PP de alimentar «bulos, humos e infamias», en boca de la portavoz del Gobierno, Pilar ALegría, preguntada sobre la firma de la esposa de Sánchez en un documento apoyando a una UTE. Defendió la ministra que el «procedimiento fue impecable», y reprochó a los populares porque «en política no cabe todo». Según su versión, los populares están «embarrando» todo. Fuentes gubernamentales echan blaones fuera y aseguran que la firma de la esposa de Sánchez aparece en el documento citado como «codirectora del máster», lo cuál, a su juicio, no mancha el nombre de Begoña Gómez. El argumentario del Gobierno no varío ni un milímetro ayer, solo para descalificar con más o menos acento al PP por denunciar la polémica. En el Senado, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, criticó a la oposición por reprochar los contratos apoyados por la mujer del presidente del Gobierno. «Es miserable al tratar de enfangar a los familiares del presidente del Gobierno», se removió, después de que el senador del PP, Francisco Martín Bernabé acusara al jefe del Ejecutivo y a su esposa de «tráfico de influencias conyugal» por su presunto papel en el rescate de Air Europa.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, recriminó a la prensa por hacer preguntas sobre el asunto. «Ya está bien de poner en duda la honorabilidad de la mujer del presidente, que nada tiene que ver con este asunto», censuró a los periodistas. «¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís?», les reprochó de manera airada.