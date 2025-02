La expareja de Ábalos lo protege en el Supremo y dice que cobró de las empresas públicas sin ir a trabajar

La expareja de José Luis Ábalos ha cerrado filas con el exministro en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo (TS). Según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN, Jessica Rodríguez ha desvinculado al que fuera "número tres" del PSOE del piso de Plaza de España que Aldama alquiló para ella, y cuyo alquiler pagó a través de un supuesto testaferro, el empresario Alberto Escolano, que también estaba citado hoy como testigo pero que finalmente no ha comparecido en el alto tribunal.

Según esas mismas fuentes, ella "no sabía quién pagaba el piso" y si tenía algún problema "lo hablaba con Koldo" o con el propio Escolano. Según declaró el comisionista Víctor de Aldama, Ábalos "tenía una relación extramatrimonial" y en marzo de 2019 "se me pedía si podía pagar ese piso, y le dije que sí, y por no hacerlo yo se lo pedía a mi socio Alberto Escolano y así se hizo hasta que ella o él se cansa y me consta que ella le amenaza a él con diferentes cosas".

Enchufada y sin ir a trabajar

El magistrado que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le citó como testigo tras constatarse que se le contrató en Inneco y Tragsatec en aquel momento. Preguntada por este extremo, Jessica ha confirmado que cobró de ambas empresas públicas sin ir a trabajar. De los informes de la UCO se desprende que primero se le contrató en Inneco (entre 2019 y 2021) y que, tras ello, estuvo en nómina medio año en Tragsatec. En ambos casos como administrativa.

Consta en el sumario mensajes intercambiados entre la testigo y el hermano de Koldo, Joseba García, en los que intercambiaron opiniones sobre su nómina y la subida del IRPF que se le aplicó cuando se le hizo fija. "Estos rojos que se llevan nuestros dineros", llegó a decir. Hoy, en sede judicial, ha confirmado que percibió un salario de ambas empresas dependientes de Transportes sin ir a trabajar.

La expareja de Ábalos declara como testigo en el ‘caso Koldo’ Carlos Luján Europa Press

En su comparecencia en el alto tribunal, Ábalos se desligó de su contratación en los entes púbicos y delegó en su entonces asesor, Koldo García, quien, al ser preguntado por este asunto, definió a Jessica como una "amiga" que conoció, según dijo, en 2016. Sobre su contratación en entes públicos dijo que se encargó de la misma su hermano, Joseba García, y que la eligieron a ella frente a otros candidatos al puesto público porque "estaba preparada".

El piso de Plaza España

En relación con el piso que le costeó la trama durante la pandemia, Jessica se ha limitado a decir que desconocía quién costeaba el alquiler. La vivienda, un ático en la céntrica Plaza de España de Madrid, la eligió ella, según el testimonio del empresarios, que le pidieron a Escolano que suscribiese el contrato de arrendamiento, por el que la supuesta trama desembolso -como favor al exministro- 2.700 euros mensuales (en total, 88.000 euros).

La testigo no ha arrojado mucha luz sobre los motivos por los que siguió viviendo en este piso pese a haber cortado sus vínculos con Ábalos. Sobre ello, Aldama dijo en sede judicial que se le dejó de costear la vivienda coincidiendo con la salida del entonces ministro del Ejecutivo, en 2021. "Se deja de pagar la renta porque llega un momento que estoy cansado y le digo que se ha acabado la historia", explicó Aldama, que según afirma el pago de ese alquiler se prolongó incluso después del cese de Ábalos como ministro en julio de 2021, pues se dejó de abonar en septiembre de ese mismo año. Para Aldama, Escolano "no tenía culpa de nada".