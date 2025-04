El PP explica a su familia europea que el apagón se debe a la "negligencia" del Gobierno

El apagón en España se analiza también en el Congreso europeo del PP. Y es que, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha centrado la inauguración del cónclave en los últimos acontecimientos sucedidos en España por la crisis energética y que también ha afectado de lleno a la logística del evento. Ha sido el vicepresidente del PP europeo y vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, quien ha querido advertir a sus colegas europeos de la falta de "rigor" de Pedro Sánchez e, incluso, ha atribuido el apagón a la "negligencia" del "mal gobierno".

González Pons ha sido quien ha sustituido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desde que sucediera el apagón se ha dedicado a analizar con su equipo las consecuencias y a contactar con los presidentes autonómicos y miembros del Gobierno para encontrar los motivos al apagón. Así, el también eurodiputado ha detallado ante su familia europea que "cada vez que sucede lo indeseable", es el Estado el que "salva a los españoles en ausencia de su gobierno". Ha confesado que su país "merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia". Así lo ha expresado ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola o el futuro canciller alemán Friedrich Merz.

Así, ha pedido "información veraz" a Sánchez. Según el vicepresidente del PP europeo, los españoles "demostraron ayer un civismo ejemplar". "Ayer fuimos puestos a prueba, España se fue a negro pero los españoles no, España es una nación que tiene un estado pero no un Gobierno". En este sentido, ha asegurado que España "merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia".