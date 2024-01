FAES acusa a Sánchez de "rendir el Estado con tal de conservar el Gobierno"

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José María Aznar, ha cargado duramente contra el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y el PSOE a quienes acusa de "dar la espalda, definitivamente, al papel de pilar constitucional que le atribuían los consensos fraguados en la Transición y su propia trayectoria, al menos, hasta 2003". Así aparece reflejado en el editorial "Ahora, militancia constitucional" del último número de la revista Cuadernos FAES de Pensamiento Político.

El texto hace hincapié en que esta legislatura estará marcada por la concertación entre izquierda y secesionismo. "Vivimos una actualización, corregida y aumentada, de la política de exclusión inaugurada en el Pacto del Tinell", argumentan e insisten en que esa reedición del pacto entre socialistas, neocomunistas, secesionistas y "herederos del terrorismo" provocará "una grave afectación constitucional", tal y como confirman, a su juicio, los primeros días del nuevo Gobierno.

Así, explican que en menos de un mes, el recién estrenado Ejecutivo ha tenido tiempo para "suscitar un grave conflicto diplomático con Israel, tensionar nuestras relaciones con Italia y prolongar su inanidad en el flanco sur". Por otra parte, tachan de "mediocre" la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, al no conseguir "logros reseñables". Muy al contrario, se muestran tajantes al criticar las actuaciones de Sánchez, que no tuvo reparos en "ofender" al presidente de la primera fuerza política del Parlamento Europeo. Le acusan de consentir "el señalamiento de jueces y magistrados desde la tribuna del Congreso por parte de sus socios parlamentarios, sin reacción apreciable", así como de reunirse en Suiza con prófugos de la justicia, dando al tema de la sedición el "rango de conflicto internacional".

Un repaso que parece no tener fin, ya que el editorial de FAES incide en todos y cada uno de los frentes que Sánchez ha abierto en apenas un mes de Gobierno: "El intento de colonización institucional en el Consejo de Estado, la Fiscalía General o la Agencia Efe, obteniendo descalificaciones inéditas, en alguno de esos casos, por parte del Tribunal Supremo". Y capítulo aparte merece, en su opinión, el pago por su pacto oculto con los abertzales, "ese que de momento regala a Bildu la alcaldía de Pamplona en una de las maniobras más bochornosas de las muchas que sigue empeñado en protagonizar el PSOE". Todo ello, unido a la tramitación exprés de la ley de amnistía certifican, a su entender, "la decidida vocación de los socialistas de rendir el Estado con tal de conservar el Gobierno".

El editorial se muestra especialmente duro con Sánchez, al que reprocha que transgreda las reglas de juego. "La pendiente en la que ha puesto a España está acelerando la caída de nuestra calidad democrática y de la misma viabilidad nacional vertiginosamente", aseguran desde FAES. Atrás quedó la polémica por los indultos, ahora el objetivo de la "nueva mayoría progresista" no es otro que habilitar "los procedimientos hábiles para suscitar consultas de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco". Porque, a su juicio, esta será la legislatura en la que no se esconda el propósito último del "bloque destituyente" y que no es otro que "poner punto final a la España del 78 para transitar hacia… ¿dónde?"

Pero más allá de los desmanes que tratan de "camuflar", añade el texto, las excusas que los socialistas pretenden hacer pasar por argumentos suelen ser casi más ofensivas. "Resulta cada vez más difícil ocultar que lo que comenzó como desafío a la Constitución está adquiriendo proporciones de amenaza para la unidad nacional y la ciudadanía común de todos los españoles", aseveran. En este sentido, hacen un punto y aparte para señalar que el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter no militante de la Constitución, teóricamente abierta a su modificación con tal de respetarse los procedimientos habilitados. Este "indiferentismo constitucional", llevado al extremo, deslegitima la Constitución como expresión de valores democráticos sustantivos, destaca el editorial.

En este punto, recuerdan que "los nacionalistas −las fuerzas más explícitamente revisionistas− ya no respetan los procedimientos de reforma y oscilan entre el golpe en Cataluña y proponer la adopción de fraudulentas «convenciones constitucionales» en el País Vasco". Y es que, según analizan desde FAES, la reforma o mutación constitucional no puede suprimir el sujeto constituyente: "La Constitución podrá ser abierta, pero la democracia debe ser militante".

Por todo esto, llaman a los ciudadanos a despertar contra la "deriva iliberal del Gobierno" y exigen una oposición, liderada por el Partido Popular, "que sigue siendo la única referencia política atenida a una adhesión sin fisuras al texto constitucional". Así, destacan que es el primer partido de España, mayoritario en el Senado, gobernante en la gran mayoría de comunidades autónomas, diputaciones y capitales, y "atesora el potencial y la implantación suficientes para comenzar a ahormar una respuesta que, desde la justa indignación que provoca un conjunto de decisiones amenazantes para la convivencia nacional, sepa no quedarse en la protesta y hacer de ese combustible cívico, pacífico y responsable, una propuesta de futuro capaz de ilusionar a los españoles y propiciar cuanto antes la apertura de un nuevo ciclo político".

El editorial de FAES concluye recordando las fechas clave de este año que comienza, como las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, así como las Europeas. "Desde estas páginas continuaremos alertando, y alentando, para que al transitar esa senda existan referencias, ideas y estudios que balicen la ruta y hagan menos arduo el esfuerzo de llegar a la meta", finaliza.