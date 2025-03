Feijóo activa a su partido frente al "despotismo" de Sánchez

Hay ilusión y también ganas. La sensación que se palpa en Sevilla es de que ya no resisten más y quieren que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. Parlamentarios, dirigentes autonómicos. Todos. La frase más repetida este fin de semana es que "si Sánchez convoca eleciones, Sánchez es historia". Y para culminar el "cónclave" popular, la XXVII Interparlamentaria del PP, un mitin electoral.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo clausuraba las dos jornadas de trabajo parlamentario y lo hizo después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le pidiera que lograse una "mayoría suficiente" cuando toque presentarse en las urnas. Un mensaje que recogió Feijóo coincidiendo con su tercer aniversario desde la llegada al PP. Recordó las palabras que entonces pronunció, para reiterarlas. “ No soy infalible pero si tenaz y no voy a parar hasta que logre que los españoles tengan un gobierno del que fiarse. Un gobierno que no mienta, que sea honesto y que cumpla”, ha prometido delante de un foro lleno y entregado.

En su discurso, el presidente del PP quiso vacunar a los ciudadanos "del despotismo" de Sánchez. Dibujó ante los suyos a un "gobierno que no gobierna" y que no solo “prorroga presupuestos” sino que prorroga mentiras. “No hay gobierno, no hay presidente y no quieren que haya parlamento”, ha denunciado . Denunció un "régimen autoritario" en el que sobra el Parlamento y quiso advertir de que ese "despotismo" se manifiesta de tres maneras: "se impide debatir en el Congreso, se incumple lo aprobado en las Cortes e incumple la Constitución".

El presidente del PP quiso, además, expresar la fórmula que empleará su partido para llegar a La Moncloa: "Sin atajos ni chantajes", recomendó a los suyos. “Llegaremos un poco más tarde, pero llegaremos bien”, prometió. Y para ese camino hacia el Gobierno aseguró que no renunciarán “a sus compromisos” ni “mercadearán con el interés de la nación”. “El camino será con valores o no será”, aseguró.

En su intervención, además, el presidente del PP anunció que el Grupo Popular en el Congreso reclamará la deflactación de la tarifa del IRPF para la campaña de la renta que arranca en abril. Lo harán a través de una proposición no de ley que presentarán en los próximos días en el Congreso.