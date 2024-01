Feijóo advierte de que las cesiones del PSOE a Junts en inmigración y control de fronteras convierten a los mossos en policías nacionales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo asegura que su formación política va a ejercer una ofensiva "sin cuartel" contra las cesiones que Pedro Sánchez sigue haciendo a los independentistas para evitar que "la política de nuestro país la decida un partido que solo representa al 1,1% de los españoles".

En rueda de prensa en la sede nacional del partido, el líder del PP se refirió al pleno de este miércoles que valoró como "muy mal día para nuestro país" que denominó de "saqueo" y "extorsión" y se mostró convencido de que habrá más cesiones, más desgobierno de Sánchez y más humillaciones en los próximos días mientras avanza en liquidar el Estado de derecho de nuestro país.

Feijóo aseguró que comparte la sensación de "extorsión" que sienten también los presidentes autonómicos y avanzó que el PP seguirá liderando ante la mayoría de españoles que no piensa callarse ante lo que está ocurriendo y apoya la petición la convocatoria de una conferencia de presidentes.

Por ello, indicó que los representantes de los ciudadanos deben contar con información "concreta" para así poder evaluarlo de forma detallada.

Recordó que la conferencia de presidentes la solicitaron los representantes autonómicos de cada comunidad y eso le obliga a Sánchez a convocarla mientras "se somete a la extorsión de un prófugo" por lo que le urgió al presidente del Gobierno a convocarla. Los presidentes autonómicos no se pueden quedar quietos por lo que anunció que llevarán a cabo una ofensiva política, jurídica y social "sin cuartel y sin descanso" contra la extorsión a la que Sánchez somete a la nación y por los españoles que reclaman "solidaridad, igualdad y unión; todo lo que el PSOE ha abandonado".

Además, el PP registra hoy la solicitud de comparecencia "urgente" de Sánchez para dar cuenta de los acuerdos firmados ayer con Junts,. También ha ordenado al equipo jurídico que evalúe "hasta la última coma" los reales decretos leyes que se han suscrito y las consecuencias de ayer para "intentar poner coto en los tribunales a cada una de las decisiones adoptadas por Sánchez". Asimismo, el PP instará a que todos los representantes de los ayuntamientos se pronuncien de lo acordado "a viva voz" y así retratarlos si avalan o reprueban esos acuerdos mediante la presentación de iniciativas institucionales y, el próximo 28 de enero, volverán a las calles de Madrid para decir "alto y claro que a este país no le extorsiona nadie".

Feijóo insistió que su ofensiva jurídica será "sin cuartel y sin descanso" y aseguró que "nunca dejaremos solos a los españoles" al considerar "inmoral y alegal" la extorsión hecha repartiendo recursos, escribiendo leyes al ritmo y dictado de un partido independentista y reclama a Sánchez especificar qué pagará para sacar adelante los Presupuestos u otras leyes mollares. Además, a preguntas de los periodistas, indicó que en el pleno del miércoles constató que más que nunca, que es "imprescindible" esa mediación de la UE para la renovación del CGPJ.

De todo lo que más preocupe a Sánchez, indicó Feijóo, es haberse dado cuenta de que él solo es el "delegado del Gobierno" porque quien dirige el país es Carles Puigdemont recordando que hoy le estará dedicando "la misma carcajada que Sánchez me dedicó a mí" pero desde Waterloo "tras arrodillar a los negociadores del PSOE". "Se trata de un gobierno humillado y derrotado". "No hay ni un ápice de grandeza en lo que está haciendo el Gobierno" y advirtió de que la derrota más grave es para España donde "los españoles no somos iguales ante la ley ni somos libres e iguales" ya que el jefe del Ejecutivo satisface las prioridades de otros con la extorsión: "Solo piensa en satisfacer a un partido que no gobierna en ninguna comunidad autónoma y solo tiene el 1,1% del apoyo de los españoles".

El líder del PP advirtió del fallo de la votación que ocurrió en la "sesión plenaria más bochornosa que recordamos" donde, apuntó "también perdió su dignidad".

Cesiones

Entre las cesiones, Feijóo recordó la del traspaso de inmigración un punto que dijo debería hacer intervenir al consejo de la UE . "De cualquier modo generará un conflicto competencial e institucional" además de que todas las comunidades autónomas, preguntó: ¿podrán ejercer esas competencias?" Advirtió de que el control de fronteras, expulsiones, devoluciones, todo ello integra esa competencia cedida a Junts."Es grave que el Estado acepte desentenderse porque compromete la igualdad y la seguridad" donde, recordó, existe un problema migratorio.

El líder del PP avisó que esto supone convertir a los mossos en una policía nacional porque, dijo, si van a participar en el control de fronteras "tendrán acceso a todas las bases" del mismo algo que solo está al alcance de la Policía Nacional y que esto, además, dará paso a la desaparición de las comisarías de la Policía que hay en Cataluña ya que solo ejercen la competencia de Extranjería e Información. "Es una decisión que exige una reflexión serena y es impropia de un país de la UE que atribuye estas competencias a los estados miembros". Insistió en el riesgo de esta transferencia ya que "no puede haber 17 políticas de inmigración". "No se puede ser más cínico". Además, recordó que Sánchez apuntó que Junts era un partido "xenófobo". "¿Los votantes de izquierdas están de acuerdo que se transfiera la inmigración?", se preguntó.

Sobre el decreto ley "ómnibus" para el PP es "claramente inconstitucional" ya que explicó, supone "una patada a las leyes procesales que ha tirado a la ventana sin que esté justificado y sin ningún fundamento" y donde, apuntó, "se ha ninguneado a los tribunales de nuestro país, jueces, magistrados, letrados y todo el colectivo de abogados y procuradores" por lo que anunció que lo recurrirán al TC.

En la ley de enjuiciamiento civil, Junts consigue adoptar una enmienda que dijo "no puede ir contra los tratados europeos" pero sí supone una humillación para el gobierno porque un partido le impide a un gobierno transponer una directiva europea constituyendo que la ley de amnistía es una norma "a medida de los beneficiarios". Ante esto, se mostró convencido de que la UE sabrá interpretar hasta qué punto choca con la ley.

En lo que se refiere al retorno de las empresas a Cataluña indicó que modificar la ley de sociedades para pagar u obligar a las empresas a regresar a Cataluña es "una cacicada sin precedentes" ya que no se puede obligar a las empresas.

De las publicaciones de las balanzas fiscales Feijóo apuntó que es otra "mentira" que ha comprado el PSOE. Se trata, apuntó, de "ir caminando a un objetivo final que es un trato fiscal favorable a una comunidad autónoma en prejuicio de las otras". "Sánchez entrega los derechos, la capacidad de decisión a un partido que no gobierna en Cataluña, trocea competencias clave, maniata a la justicia ante Europa para apuntalar la libertad de un prófugo de la justicia y coarta la libertad de las empresas", sentenció. "¿Qué será lo que paguen para cada una de las leyes de presupuestos o leyes mollares que el gobierno quiere sacar en la legislatura". ¿Qué ley será la que provoque un referéndum o una declaración unilateral? Cualquiera si viene acompañado de un sí a todo. "España está en manos de un partido que pide (Junts) y otro que paga (PSOE). ". Por ello, aseguró Feijóo que la "diferencia entre el PSOE y PP ha crecido".

En cuanto al hecho de que no saliera ayer adelante del decreto de la vicepresidenta de Sumar sobre sobre los subsidios, para el presidente del PP ayer, a Yolanda Díaz le hicieron un "Yolanda Díaz" porque aseguró que cuando a ella le interesa algo "lo utiliza" y cuando no, "lo elimina" y eso "tiene consecuencias".