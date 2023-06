Feijóo advierte que la izquierda está inquieta por sus listas porque sabe "que no va a gobernar”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este domingo que las principales formaciones de la izquierda están teniendo problemas para configurar las listas porque tienen que repartirse los asientos en el Congreso porque “saben que no van a gobernar”.

“La izquierda está más preocupada por hacer listas que por el programa electoral porque tienen que repartir muchos cargos porque saben que no van a poder gobernar”, ha proclamado el líder del PP en un acto en Santiago de Compostela en el que han participado cargos de los 313 municipios de la comunidad gallega y de la Junta Directiva autonómica.

Respaldado por los suyos, Feijóo se ha dado el primer baño de masas de la precampaña en su tierra. Ha subido a gritos de "presidente, presidente" y ha dicho que aunque “es evidente que no nos podemos confiar, creo que las cosas van bien”. El líder de los populares ha recalado en Galicia después de haber participado también en las juntas directivas del PP de otras comunidades como Andalucía y Valencia, y en Santiago de Compostela ha pronosticado una victoria electoral "inapelable" para su partido el próximo 23 de julio.

Y, a modo de ejemplo, el líder de los populares ha manifestado que empieza a enfrentarse a "lo mismo" que le vivió en sus victorias gallegas: "Todos me insultan y la izquierda pasa más tiempo con las listas que con su programa. Si pasa lo mismo que aquí es porque vamos a obtener una victoria inapelable en las urnas de toda España". Asimismo, Feijóo ha querido hacer hincapié en la falta de ilusión de Pedro Sánchez, como demuestra lo ocurrido en su Comité Federal celebrado este fin de semana.

"No fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal. Hubo purgas en las listas, candidatos que dimitieron en bloque y barones que no fueron. Ayer el 'sanchismo' felicitó a los que perdieron el 28M y los blindó en sus listas. Y a los pocos que se mantienen en las comunidades socialistas, los despreció. Hace 15 días España habló y el 'sanchismo' no ha entendido nada", ha matizado.

Y en este punto, ha manifestado que espera que los socialistas "tomen nota" y sean conscientes de que "si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica de reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez".