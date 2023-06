Sánchez apela a la unidad del PSOE, tras desautorizar a sus barones en las listas electorales

Ni la rebelión de las federaciones socialistas, molestos por la imposición de listas, ni el plantón de sus principales barones autonómios y otros líderes del PSOE, a Pedro Sánchez lo que le preocupa es "la victoria". Y esa victoria sólo será posible si el PSOE sale a ganar "unido, valiente y potente". De ahí que celebre también el acuerdo de Sumar y Podemos para ir juntos a los comicios, un asunto que no es baladí a tenor de los cruces de acusaciones y reproches entre los de Yolanda Díaz y los de Ione Belarra.

El secretario general de los socialistas ha apelado a la unidad en el Comité Federal del partido que hoy aprobará las listas para el Congreso y el Senado. Y lo ha hecho después de referirse al fuerte avance de las derechas el pasado 28 de mayo que ha ido acompañada, ha dicho, de la "fuerte dispersión" que tuvo el voto de los partidos a la izquierda del PSOE. Después de esta apreciación, ha advertido de que la unidad es la "primera muestra de responsabilidad" para evitar dispersar inútilmente energías.

Ni una alusión, en el marco de esa unidad, a la polémica por la imposición de las listas que ha provocado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el secretario general de los socialistas en Aragón, Javier Lambán, o el líder asturiano, Adrián Barbón, no hayan asistido este sábado al cónclave, así como otros dirigentes socialistas que declinaron acudir.

"La responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía", ha manifestado Sánchez. Por tanto, ha hecho hincapié en tildar de "noticias positivas" el acuerdo de Sumar con Podemos y otros partidos a la izquierda del PSOE. Eso sí, a su juicio, la "gran responsabilidad sobre lo que suceda el próximo 23 de julio recae sobre las socialistas".

"La economía va como una moto"

En el terreno económico, Sánchez ha criticado la ausencia de plan económico del PP. "Nosotros tenemos a Nadia y ellos no tienen a nadie", ha añadido en referencia a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Es más, no ha dudado en sacar pecho y asegurar que "la economía de España no va bien, es que va como una moto", ha dicho Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la economía española "no está estancada" como dice "por desconocimiento o mala fe" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que ha resaltado que está creciendo por encima de la media europea y "sobre bases robustas y justas". Así, ha añadido que "lo único irreal y fantasmagórico es la alternativa económica del PP" y ha lamentado que su política se defina más por lo que "deshace" que por lo que hace. Y para muestra, critica que el PP se haya dedicado a "derogar, recortar y destruir todo lo logrado estos últimos años a pesar de que funciona".