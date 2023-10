Feijóo arremete contra Sánchez por sellar con Bildu el "pacto de la vergüenza" para ser investido presidente

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por reunirse con Bildu y ha señalado que el acuerdo que han sellado con la vista puesta en la investidura del candidato socialista es el "pacto de la vergüenza".

Así se ha pronunciado Feijóo tras el encuentro de Sánchez con la portavoz parlamentaria de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el portavoz de esa formación en el Senado, Gorka Elejabarrieta, en el marco de contactos que ha abierto ante su investidura. A esa reunión ha asistido también el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán.

Feijóo ha afirmado que "el pacto de Pedro Sánchez con Bildu es el pacto de la vergüenza". "Ningún presidente debería hablar con quienes se niegan a colaborar para esclarecer los crímenes del terrorismo", ha declarado.

En un comentario en la red social 'X', antiguo Twitter, el presidente del PP ha asegurado que, como ya dijo en su debate de investidura el pasado mes de septiembre, con Bildu "no hay nada que pactar".

De hecho, Feijóo acompaña su mensaje de lo que dijo ese 27 de septiembre en el Pleno del Congreso cuando aseguró que Bildu es el "único partido al que habría que hacerle un cordón sanitario" y acusó a Sánchez de "blanquear" a esa formación pese a que no condena el asesinato de sus propios compañeros socialistas. A su entender, hay que tener "mucho cuajo y poca memoria democrática" para actuar así.

"Todo lo que diga Bldu que no venga precedido por una disculpa real y una colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor", dijo entonces Feijóo, para añadir que los votos de Bildu se los daba a Sánchez, porque él no lo quiere.

En una rueda de prensa en Logroño (La Rioja), la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que Sánchez "implore" el apoyo de Bildu para seguir en La Moncloa sin "tan siquiera exigirle que condene el terrorismo", algo que considera una "humillación" y una "indignidad".

Tras asegurar que es un "blanqueamiento indecente", ha afirmado que "nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder". Según Gamarra, esa foto es "la imagen de la vergüenza".

Más cargos del PP se han lanzado en tromba contra Sánchez por esa foto con Bildu. Así, el coordinador general del partido, Elías Bendodo, ha señalado que "si a alguien le quedaba alguna duda, así es como se sella la vergüenza". "Estoy seguro de que muchos socialistas no esperaban esto cuando votaron el 23J", ha manifestado en la red social 'X'.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha denunciado ese encuentro de Sánchez y la coalición abertzale. "El mismo Bildu que se niega a condenar la profanación de la tumba del socialista Buesa. El mismo Bildu que ha presentado asesinos en sus listas. El mismo Bildu que defiende homenajes a etarras", ha aseverado.

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado esa reunión de Sánchez y Bildu y ha acompañado su denuncia con un listado de socialistas asesinados por la banda terrorista: Germán González López; Enrique Casas; Vicente Gajate;Fernando Múgica; Francisco Tomás y Valiente; Fernando Buesa; Juan María Jáuregui; Ernest Lluch; Froilán Elespe; Juan Priede; Joseba Pagazaurtundua; e Isaias Carrasco.