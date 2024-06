Feijóo asegura que la investigación de la Fiscalía Europea demuestra que no hay conspiración contra Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este jueves que la investigación de la Fiscalía Europea sobre Begoña Gómez desmonta que haya una conspiración para derrocar al presidente del Gobierno, pese al "señalamiento" a la justicia de Pedro Sánchez, al que ha definido como "el primer acosador político de los jueces".

Así se ha manifestado Feijóo en una entrevista en esRadio, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya ido a la empresa pública Re.es por orden de la Fiscalía Europea para recabar correos electrónicos relacionados con los contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés Innova Next, apoyada en dos cartas por la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. "¿Esto es corrupción de los jueces españoles?, ¿esto son jueces conservadores que lo que quieren es acabar con el Gobierno de Sánchez? No, esto es la Fiscalía Europea, que es absolutamente contundente cada vez que observa algún indicio racional de utilización fraudulenta de fondos públicos europeos", ha recalcado.

También ha asegurado que a la Fiscalía Europea no la va a controlar Sánchez como al Fiscal General del Estado, que se ha convertido en el "abogado" de Sánchez y su familia. "Ya no hay ninguna justificación ni ninguna razón para pensar que en periodo electoral hay un interés por derrocar al señor Sánchez. No, lo que hay es un interés por saber la verdad", ha insistido.

"Filtración" interesada

Con la última acción de la Guardia Civil, apuntó que ha quedado claro que el primer informe de la UCO "no era tal, estaba recortado y fue una filtración" y que "esto de que los jueces o algún juez no se ajusta a los tiempos electorales se ha quedado roto". Para Feijóo, el hecho de que "imputen" a la mujer del presidente y él se haga la "víctima" es "un chantaje más propio de un populismo que de una democracia occidental". "Hemos pasado de la polarización a la victimización", ha denunciado Feijóo, para quien el Gobierno ya no tiene agenda económica ni social, solo una agenda judicial con diversos casos "latentes" que afectan tanto al PSOE como al Ejecutivo.

El líder de los populares ha asegurado que él siempre ha sido "respetuoso" con Begoña Gómez y nunca ha tenido intención de que su partido la llame a comparecer en el Senado, donde el PP tiene mayoría, ni de utilizar la investigación abierta contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. "Ha sido el presidente del Gobierno el que la ha utilizado para victimizarse y salvar su carrera política", ha puntualizado en alusión también a la presencia este jueves de Gómez en el mitin de Sánchez en la localidad malagueña de Benalmádena.

Asimismo, el jefe de la oposición ha acusado a Sánchez de ser "el gran bulo de la democracia" y de utilizar a su familia para victimizarse y buscar votos. Por ello, incidió en que "toda la carrera" del presidente del Gobierno "ha sido un bulo": "Venía para eliminarla y ahora resulta que tiene la corrupción en su habitación", ha subrayado al tiempo que ha rechazado las actividades de la mujer de Sánchez porque "sean delictivas o no, son éticamente reprochables y políticamente inaceptables".