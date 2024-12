Feijóo avisa a Abascal de que no se someterá a "chantajes" ante su órdago de romper negociaciones en los territorios para aprobar los presupuestos

El PP ha devuelto el golpe a Vox. El partido de Santiago Abascal ha dejado en suspenso las negociaciones con el PP en los territorios para apoyar los presupuestos en cada región, bajo el pretexto de que los populares llegarán a un acuerdo con el Gobierno en materia de inmigración, ante la reunión que mantendrá mañana el PP con el Ejecutivo y el gobierno de Canarias. En el PP, rebajan el órdago del partido de Santiago Abascal y como ya ha publicado este diario, insta al partido a que ejecute su órdago, pues, según Génova, serán ellos quienes deban dar explicaciones sobre porque dejan de apoyarles. "Nadie vota a Vox para debilitar un espacio de centro derecha", inciden en el partido.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha minusvalorado el movimiento de Vox. "El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni de otro", ha declarado ante las preguntas de la prensa en unas jornadas sobre la Constitución en el Congreso de los Diputados. En Génova critican el movimiento del partido de Santiago Abascal y lo enmarcan en la estrategia del partido de "hacer oposición al PP", en vez de centralizar sus esfuerzos en señalar al PSOE. Ante esto, en el PP aseguran que no van a cambiar de hoja de ruta. "El PP hace oposición a Pedro Sánchez".

Los populares aseguran estaar centrados en querer "reemplazar" al presidente del Gobierno y critican que Abascal "aspire" a "reemplazar a Feijóo. Además, no es la primera vez que Vox condiciona su apoyo a los presupuestos a cambio de que los territorios gobernados por el PP no acojan a menores inmigrantes. Ocurrió en el mes de julio, cuando Abascal acabó saliéndose de los cinco ejecutivos en los que participaba, Valencia, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia. En estos territorios, de momento, se respira tranquilidad y se desliza ya desde alguno que no les temblará la mano en prorrogar las cuentas públicas en el caso de que no salgan los números para aprobar unas nuevas cuentas públicas.