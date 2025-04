Feijóo carga contra el giro de Sánchez y se pregunta "quién pagará ahora la rescisión del contrato con Israel"

El nuevo giro de 180 grados de Pedro Sánchez ha provocado la indignación del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se pregunta "quién pagará ahora la rescisión del contrato con Israel". Contrato roto de "forma unilateral" por la que el Ejecutivo español se comprometía a comprar munición a la empresa israelí IMI Systems.

"Los contratos entre dos Estados democráticos" se debe cumplir, ha manifestado el presidente del PP, quien insistía en que "cuando un Estado hace un contrato con otro se debe cumplir, sobre todo si estamos hablando de dos Estados democráticos como España e Israel", ha puntualizado.

Feijóo ha señalado que dejar sin efecto un contrato "por un problema personal del presidente del Gobierno y por la inestabilidad política que genera ese contrato es propio de un país de otras latitudes a los países de la Unión Europea". Así, el Ejecutivo rompía el contrato por "razones de interés general", explicación que no convence a Feijóo, quien asevera que si bien hay socios en el Gobierno de España que prefieren hacer contratos con gobiernos no democráticos, al PP le gusta "cumplir los contratos" y si se hacen con "gobiernos democráticos todavía tiene un plus de exigencia de cumplimiento".

"Quién pagará la rescisión del contrato"

El líder popular ha cuestionado "quién va a pagar la rescisión de ese contrato" y se pregunta cuántas viviendas se podrían haber construido con seis millones de euros. No obstante, el líder del PP espera que no sea "una cortina de humo para no hablar del incremento de los 10.500 millones de euros en defensa que el Gobierno de España acaba de anunciar".

Además, sobre la crisis desatada entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, Feijóo la ha calificado de "falsa disputa". "No hay un solo ministro de este Gobierno que esté dispuesto a dimitir nunca. Los ministros, los altos cargos de este Gobierno, tienen un objetivo fundamental, que es cobrar su nómina", ha añadido el líder popular.

Los ministros del Gobierno, ha agregado, tienen "la moral muy ancha " y no van a dimitir "por un contrato de seis millones de euros" aunque "motivos para salirse del Gobierno sobran" porque "la corrupción que afecta al Gobierno, mancha a todos y cada uno de los ministros que lo conforman"