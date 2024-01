Feijóo confía en que la reforma constitucional del término "disminuido" inspire a otros consensos políticos

Este martes tendrá lugar en el Congreso de los Diputados el pleno monográfico para modificar el artículo 49 de la Constitución con el fin de sustituir la palabra "disminuido" después de que PP y PSOE lo registraran juntos el pasado 29 de enero.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha mantenido esta mañana un encuentro con miembros de la Fundación Prodis donde ha asegurado que la Carta Magna será mejor a partir de la modificación del artículo 49: "Será una Constitución inclusiva y respetuosa" con las personas con discapacidad.

Feijóo ha calificado de "hito histórico" la modificación de este artículo que permitirá sustituir el término "disminuido" por el de "personas con discapacidad" y consideró que "es muy gratificante recuperar la buena política, que los partidos solucionen los problemas de los ciudadanos, responder a sus inquietudes y trabajar con espíritu de acuerdo". Asimismo, ha subrayado que lo importante en política es "servir a los ciudadanos", al tiempo que ha agradecido la labor de aquellas asociaciones que, como Prodis, llevan años trabajando en pro de las personas con discapacidad. "Nuestro compromiso es sentirnos cerca de los problemas de los españoles".

La modificación de este artículo llega después de que en la última reunión entre Sánchez y Feijóo se pudiera cerrar dicho acuerdo. Para ello, el líder del PP le llevó una serie de condiciones: mantener el texto consensuado, presentar con la firma ese documento antes del día 19 y que las enmiendas sólo se aceptarían si PP y PSOE están de acuerdo y en ningún caso celebrar ningún referéndum para la modificación de este artículo y celebrar un pleno monográfico con el único asunto la modificación del mismo. Después de lo ocurrido en el pleno del pasado miércoles cuando el Gobierno sacó decretos "in extremis" tras negociar con Junts cosas que nadie sabía que se estaban negociando, los populares se mantienen "alerta" ante lo que pueda suponer nuevas cesiones o la utilización de este artículo para otro tipo de cosas que no sea exclusivamente esta modificación. Y es que, para que esto no ocurra, los socialistas tienen que tener "amarrados" a Sumar y no se decante por adherir sus votos a los independentistas que, de por sí, no suman los 35 apoyos que se requieren para impulsar, por ejemplo, un referéndum aprovechando que se abre la Carta Magna.