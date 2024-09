Feijóo presentará a los agentes sociales su Plan de Conciliación y llama a poner "alfombra roja" a la maternidad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes al Comité Ejecutivo del partido a quien ha vuelto a insistir en la importancia de liderar las políticas sociales y ser "el cambio" que necesita España.

Feijóo ha puesto en valor la Ley de Conciliación que registrará en los próximos días en el Congreso donde, aseguró, la "educación infantil va a ser gratis en España antes o después", y es posible. "Yo me honro en haberlo dicho en Galicia, ya lo es en Castilla y León y ahora en la Comunidad Valencia" y destacó que será más fácil si el Gobierno la financia en el 50%, así como su interés en lograr avanzar en los permisos de paternidad y maternidad porque "el PP no va a meterse en cómo se reparten los permisos" sino que quiere dejar "libertad para gestionarlo como consideren". "Este país debe poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo, y mi Gobierno lo hará". Además, ha enfatizado que "no podemos permitirnos que la conciliación recaiga en las abuelas o los abuelos, que merecen todo el reconocimiento y el cariño".

También ha anunciado que en las próximas semanas hablarán con los agentes sociales y sociales del país a quien dará a conocer su Ley de Conciliación porque "a los que levantan el país tampoco se les debe imponer nada" y quiere contar también con su "criterio e implicación".

Asimismo, Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez lleva seis años en el Palacio de la Moncloa y no ha mejorado el freno a la inmigración irregular ni de la vivienda. "Hoy es infinitamente más difícil adquirir una vivienda de lo que era hace seis años cuando llegó el PSOE", ha enfatizado.

En materia migratoria, ha subrayado que "las mafias siguen haciendo su agosto" en España. "En estas semanas las llegadas de inmigrantes a Canarias se han multiplicado. Solo en la última semana ha llegado el cuádruple de embarcaciones y el triple de inmigrantes irregulares que la semana en la que Sánchez visitó Gambia, Mauritania y Senegal", ha manifestado.

Plan de "censura"

Para el líder de los populares el cambio es "ser firme ante los privilegios" y dedicarse a todo lo que el Gobierno ha abandonado mientras "guarda fuerzas para tratar de manipular a la opinión pública". El presidente del PP ha vuelto a denunciar el llamado "Plan de regeneración" que impulsa el Gobierno y con el que, ha apuntado, "ya no se conforma con controlar las instituciones, sino que quieren controlar a la justicia y a los medios de comunicación con un auténtico plan de censura que llaman plan de acción por la democracia". A parte, del reprochable fondo de control y censura se preguntó si se puede ser más ridículo en la forma. Feijóo destacó que el Ejecutivo de Sánchez "se ha creído que gobiernan a idiotas" y sentenció: "Los españoles no somos idiotas". Mientras ellos están a lo suyo, "ellos están a lo de todos".

El jefe de la oposición ha criticado también a esos socialistas que dicen ser críticos con el "cupo catalán" o los que miran para otro lado, de quienes dijo son los que "hoy aplauden por nómina o chequera" recordándoles que "será tarde" cuando se lamenten de ello en un futuro "porque su deber moral es evitarlo" y no hacer más tarde "pucheros", diciendo que se equivocaron.

Feijóo se ha mostrado convencido de que "el cambio es ser firme" ante los privilegios, una firmeza que ha recordado, están llevando a cabo los presidentes autonómicos. "La política no es egoísta sino servir a los demás" y este "demás", dijo, "incluye a Cataluña" porque, apuntó, "tampoco Cataluña logra nada financiando la causa del independentismo y empobreciendo a la sociedad catalana". Lamentó que por intereses particulares "se ha tocado con el muro de los principios: el de la igualdad, la solidaridad y el sentido de Estado", algo que, aseguró, son unos principios que "no abandonará el PP. Lo que es de todos se decide entre todos", ha sentenciado.

Ha insistido en que "hay una alternativa que no se quedará esperando su turno para mejorar el país" y reivindicó que el "cambio es posible".

Defendió que hay otra política y demostrarán que "el cambio es posible" y que "vamos a merecerlo y ganárnoslo todos los días". Por ello, ante un Gobierno cuya "decadencia se acelera y cada vez cae más bajo", pidió a los populares "elevar el listón y ser exigente con nosotros mismos". Frente a quien quiere una sociedad dócil y que se rinda, les animó a mostrar una "alternativa a la que los españoles podrán exigirle, porque podrán esperar más de nosotros" al tiempo que les indicó que no hay que ser el partido menos malo de los partidos sino "la mejor opción para España y para todas las generaciones de españoles".

El presidente de los populares ha terminado su discurso mostrando una vez más su compromiso inequívoco con Venezuela y aseguró que está en la defensa de sus derechos y su libertad una mayoría que lidera el PP de España y toda Europa porque "todo lo que está haciendo el Gobierno de España no está la mayoría de la nación". Aseguró que no esperen ahora soluciones de la Moncloa porque las soluciones llegarán con un Gobierno del PP.