Feijóo defiende sus "firmes principios" frente a "consideraciones ideológicas"

Primero fue Isabel Díaz Ayuso, con Esperanza Aguirre de escudera y ahora es José María Aznar. En los últimos días, todo el mundo uiere mandar mensajes a Génova. Mensajes que llegan a la dirección del PP y que han entrado de lleno a contestar.

El expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, era el primero en participar en un foro del Grupo Libertad y Democracia en el Ateneo de Madrid y, media hora antes de que llegara Alberto Núñez Feijóo, quiso mandar un ·”recado” escondido en un discurso centrado en la política internacional y concretamente en la gestión del presidente estadounidense Donald Trump. En su intervención, el expresidente, entre líneas, ha recomendado entusiasmar "a los propios" y priorizar este punto a la estrategia de "atizar" el "sectarismo partidista". Poco antes, la presidenta madrileña también recomendara al presidente nacional que despertara "ilusión".

La expresidenta Esperanza Aguirre había afeado al PP que no diera la "batalla cultural", a lo que poco después el propio Feijóo quiso responder que él iba a dar "todas las batallas" y también iba a ganarlas.

En este contexto, el presidente del PP ha querido reivindicarse de nuevo y en un foro llamado Grupo Libertad y Democracia, después de la intervención de Aznar, ha destacado que un "verdadero liderazgo es solo creíble y sólido si se basa en firmes principios". Feijóo defiende así sus "firmes principios" frente a las "consideraciones ideológicas" que se están vertiendo en los últimos días. Entre estos principios, ha destacado los derechos humanos, la separación de poderes y el estado de derecho. "Defender la libertad y la democracia no admite ataques, ni equidistancia ni excepción", ha advertido. Un mensaje que ha mandado y que complementa el que verbalizara un día antes otra advertencia más. En un desayuno informativo quiso dejar claro que no es un "chisgarabis que se desdice a la primera de cambio". Volvió a repetir el mantra que ha instaurado de cara al Congreso del PP Nacional en el que será reelegico como líder del partido y de donde el partido espera que salga el próximo presidente del Gobierno. "Lo que prometo, lo haré". De hecho, de cara a la celebración del cónclave popular, Feijóo ha prometido una alternativsa "sólida" y ha destacado que de allí saldrá el proyecto "de la España que vendrá". "No se parecerá en nada a la del manual populista, sino a su reverso".

En su discurso, el presidente del PP ha pedido "oxigenar España del autoritarismo, de las mentiras y de la corrupción" y ha advertido de que "nada escapa a la voracidad del Gobierno". A juicio del presidente, España sufre una "degradación democrática excepcional y alarmante" porque se están poneindo en marcha "todos los rasgos del manual del populismo" y nunca ha habido un Gobierno "con tanto afán por controlarlo todo y con tanta aversión a ser controlado".