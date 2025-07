Sánchez ya lleva más tiempo gobernado sin Presupuestos que con ellos en vigor

En 2018, cuando aún no era presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le dijo a Mariano Rajoy que un Gobierno sin Presupuestos "es tan útil como un coche sin gasolina". Recogiendo ese mismo símil, Sánchez está a punto de cruzar un umbral por el cual lleva más tiempo funcionando sin gasolina que con ella. La fecha clave es el 25 de julio.

Ese día, que llegará dentro de una semana, habrán pasado 2.610 días desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno por primera vez, tras triunfar en la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa, la primera que prosperaba en la democracia.

La mitad de ese tiempo, 1.305 días, habrán sido sin unos Presupuestos para ese año aprobados, según el cálculo que ha hecho LA RAZÓN. Al día siguiente, el sábado 26, ya se podrá decir que tener unos Presupuestos aprobados es un rara avis bajo el mando de Sánchez, que lo habitual es no tenerlos, que el país tenga que funcionar con unas cuentas que no están diseñadas para el tiempo que está viviendo.

Esta situación demuestra la enorme debilidad parlamentaria de Sánchez, que año tras año se ve incapacitado para aprobar la que es considerada la ley más importante de ese ejercicio. Y la fecha llega en un momento en el que el Gobierno ya está dejando de lado las cuentas para 2025 y se está centrando en las de 2026.

La fragilidad del presidente le ha llevado a firmar varios hitos en materia presupuestaria y que suceden bajo su mandato por primera vez en la democracia. El más llamativo es, sin duda, que tener Presupuestos sea una excepción. Pero no es el único.

También se trata de la primera vez que las cuentas en vigor (las actuales son las de 2023, que han sido prorrogadas en dos ocasiones) fueron aprobadas por un Congreso de los Diputados distinto al actual. El Parlamento que conformó las cuentas actuales no representan a la España actual, sino a la de noviembre de 2019, la de las penúltimas elecciones.

Sánchez también se ha convertido en el único presidente que ha estado más de un año sin Presupuestos. Esto sólo había pasado en 1996, cuando Felipe González era presidente. Esto le llevó, además, a convocar unas elecciones que perdió a favor de José María Aznar. Sánchez, en cambio, ha ido por otro camino.

Sánchez no consiguió sacar adelante los Presupuestos de 2019 y ahí sí convocó elecciones. Fue la primera y la última vez. En 2020 tampoco hubo Presupuestos, por la pandemia. En 2024, porque el adelanto electoral en Cataluña complicaba las negociaciones en Madrid. Y 2025 va camino de ello, por la debilidad parlamentaria que hace imposible al Gobierno aprobar normas de calado.

A pesar de ello, el presidente no tiene ningún tipo de intención de convocar elecciones, tal y como ha dicho él mismo en numerosas ocasiones. Sánchez apela a una especie de responsabilidad por la cual no hay que ir a las urnas porque los españoles elegirían una opción de Gobierno que no es la que él lidera.