Feijóo erige al PP en la única alternativa constitucionalista en Cataluña: "PSC, ERC y Junts son tres patas del mismo proyecto"

Alberto Núñez Feijóo ha entrado ya en la precampaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo y lo ha hecho con una advertencia: "PSC, ERC y Junts son tres del mismo proyecto". Es decir, ha erigido al PP en la única alternativa constitucionalista en Cataluña para frenar el "proyecto de ruptura institucional" que quieren llevar a cabo los socialistas con los dos partidos independentistas.

"El partido socialista dice aspirar a gobernar Cataluña con el mismo independentismo que ya ha vuelto a exigir el referéndum. Curiosa forma de reconciliarse. Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el PSC ni en ERC ni en Junts", ha señalado Feijóo, en un acto de homenaje a Eugenio Nasarre. "Esta amnistía escandaliza a las democracias vecinas, y no es hija de la fortaleza sino de la subordinación y la falta de dignidad de quien la promueve", ha continuado el líder de los populares. "España no obtiene nada a cambiar. Ni siquiera mentiras piadosas. Sus beneficiarios no se preocupan por disimular. No se preocupan en disimular porque tienen en el presidente del Gobierno a un seguro servidor para lo que sea y el tiempo que sea", ha agregado Feijóo, en referencia a que los independentistas claman por volver a intentar la independencia tras haber logrado la amnistía.

"La amnistía a los prófugos y condenados por corrupción es una condena a los demócratas. No cierra conflictos, sino que abre nuevos conflictos", ha aseverado Feijóo, quien ha asegurado que "existe la sensación de que corrupción política y corrupción económica han formado una gran coalición en España", en alusión a Pedro Sánchez. "Mismo origen, objetivos y director de orquesta", ha añadido.

De esta manera, Feijóo trata de catapultar al PP en Cataluña concentrando el voto constitucionalista, ya que Ciudadanos está al borde de la desaparición (quedará absorbido por los populares) y Vox está perdiendo mucho fuelle. Por tanto, la batalla por el voto constitucionalista queda en un cuerpo a cuerpo con el PSC y Feijóo va a tratar de dibujar a los de Salvador Illa como un partido muleta de los separatistas porque ha sostenido a ERC en el Govern y ha colaborado en la cesión de la amnistía.

Los populares en Cataluña están en la senda de la remontada tras una década de travesía por el desierto y la figura de Feijóo, junto a un Alejandro Fernández cada vez más consolidado, generan cada vez más tirón. En este sentido, el propio Feijóo logró un tercer puesto en las elecciones generales del 23 de julio, por delante de ERC y Junts y empatado con los Comunes, mientras que Fernández ha ido mejorando las perspectivas electorales en las encuestas. No obstante, de momento, dejan al PP lejos de ser determinante para la gobernabilidad de Cataluña.