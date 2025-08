Así es la Ley de Secretos Oficiales que ha impulsado Sánchez y ha sido denunciada ante Europa: claves, limitaciones y multas

La nueva ley de Secretos Oficiales que actualizará a su antecesora registrada en 1968 ha llegado al seno de la Unión Europea, después de que la asociación española Hazte Oír haya presentado una denuncia contra el proyecto de Sánchez.

En este sentido, Pedro Sánchez, ha presentado en el Congreso varias propuestas para cambiar la legislación que afecta a la información, a los medios de comunicación y a la desclasificación de informes. Aunque la primera oleada fuese en el año 2022, hasta que el PNV no ha reclamado su aprobación, no se ha avanzado en el proyecto legislativo.

Pese a las urgencias de los socios del Gobierno y aunque la ley fuese modificada antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, la resolución prometida por el PSOE no llegará hasta después del descanso vacacional con el que se ha cesado la actividad parlamentaria.

Así es la ley de Secretos Oficiales que ha llevado Hazte Oír a la Unión Europea: efecto retroactivo, limitaciones y nuevas categorías

Sin cambiar la propuesta de Félix Bolaños, existirán cuatro categorías dependientes del Ejecutivo para valorar la liberación de la información. Los secretos con una menor relevancia se encuadrarán en las dos primeras categorías, confidencial y restringido con una antigüedad máxima de 9 años. De manera ascendente se contarán con las categorías de secreto, con 35 años y una posible prórroga de 10 años y la especialidad de alto secreto, reservada para la información reservada que se podrá alargar hasta los 60 años, que se utilizará para los documentos con un mayor impacto en la opinión pública. Esta última categoría aumenta 10 años respecto al borrador del año 2022.

Una de las novedades en la desclasificación de la información radica en que tendrá un carácter retroactivo. Siempre que no existan razones de peso, los documentos que datan de la enmienda anterior serán publicados transcurridos 45 años, en adelante, desde su fecha original. No habrá que contar el tiempo desde la entrada en vigor de la nueva ley en el BOE. Los únicos elementos que el Gobierno no podrá archivar son los relativos a los que atañen violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

¿Cuáles son los documentos que se podrán desclasificar y quienes lo deciden?

Según declaró Félix Bolaños antes de marcharse de vacaciones, los documentos serán revisados periódicamente para comprobar si siguen afectando a la seguridad nacional y la defensa de España. Además del Consejo de Ministros, los profesionales de la información y la comunicación o los ciudadanos que tengan interés en conocer alguna información relacionada, podrán solicitar la desclasificación del ejemplar. Ahora bien, existirán excepciones, ya que las declaraciones de alto secreto y secreto solamente podrán ser publicadas por el Consejo de Ministros.

Las multas para las personas que aporten información clasificada sin una autorización previa, se han rebajado y marchan desde los 30.000 hasta los 2,5 millones de euros para las infracciones extremadamente graves. Según Bolaños, esta última categoría será muy excepcional,