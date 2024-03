Feijóo ve al Gobierno en la "agonía": "Sus socios le han reventado los Presupuestos"

Alberto Núñez Feijóo ve al Gobierno de Pedro Sánchez en la "agonía" tras los episodios de la última semana: mientras consumaba la cesión a los independentistas con la aprobación de la amnistía, sus socios le han "reventado" los Presupuestos para 2024 y el "caso Koldo" sigue desangrando al entorno más cercano del presidente del Gobierno. "Ya no es un Gobierno útil, es un Gobierno en agonía, que ya no da más de sí. Esta legislatura durará lo que Puigdemont quiera", ha resumido este viernes Feijóo en un acto con alcaldes y concejales del PP en Ávila.

El líder del PP ha ahondado en la debilidad y el desgaste del Gobierno, acorralada por múltiples frentes. "Vuestra presencia representa a millones de españoles que están hartos de la amnistía, del compadreo, del dúo entre Sánchez y el independentismo", ha expresado Feijóo, dirigiéndose a los alcaldes y concejales, y lamentando que en España no se hable de las "soluciones a los problemas" de los vecinos. "Con las elecciones catalanas, lo único que ha quedado acreditado es que este primer año de legislatura ha servido para aprobar una ley, la ley que ha convertido a Sánchez en presidente después de perder y que le deja estar en la Moncloa un tiempo más hasta que le dejen caer. No han aprobado los presupuestos, los presupuestos de los pensionistas, de los servicios públicos, de los ciudadanos", ha resumido Feijóo. "Para los Presupuestos no ha habido tiempo, pero para sí para amnistiar", ha añadido.

"Este Gobierno ya está en el subsuelo político y moral y sigue cayendo, pero este país es mucho más que el Gobierno", ha afirmado Feijóo, quien ha dicho que España necesita un "paso adelante de todos los que creemos aún en ella" para dar respuesta a una "situación de urgencia nacional y democrática". "Estamos ante un PSOE que ha sobrepasado ya todos los límites políticos, éticos y legales de la decencia y la dignidad", ha continuado Feijóo, quien ha acusado a Sánchez de haber "renunciado a aportar a los españoles nada más que aquello que exigen sus socios, que no quieren ser españoles".

Feijóo, sobre los Presupuestos, ha recordado cómo el PSOE trataba de responsabilizar hasta hace nada al PP de bloquearlos en el Senado al tumbar los objetivos de déficit y de deuda cuando, al final, realmente han sido los independentistas quienes han "reventado" las cuentas para 2024. "No tienen remedio ni dignidad. Le han mentido a todos los españoles. Este Gobierno no sirve a su pueblo, solo sirve a sus socios", ha aseverado, antes de reclamar a Sánchez que "abra las maletas", en alusión a la presunta trama de corrupción del "caso Koldo", y "abandone".