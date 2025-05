Feijóo quiere devolver a los inmigrantes irregulares que incumplan los "valores que se exigen a cualquier español"

La inmigración irregular es uno de los grandes debates que se abordarán en la ponencia del PP. Una cuestión, además, que el PP disputa con Vox y que fue el detonante que precisamente hizo que los de Santiago Abascal utilizaron para hacer saltar todo por los aires en los cinco gobiernos autonómicos que compartían. Ahora, de cara al Congreso Nacional del PP, los populares buscarán fijar una posición fija.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por devolver a los migrantes irregulares que no cumplan requisitos y valores que se exigen a los españoles.

"Hemos de ver primero si tienen contrato de trabajo. Segundo, si no tienen ningún tipo de antecedente penal y, tercero, si cumplen los requisitos y los valores que se les exige a cualquier español, como usted o como a mí, para pertenecer a nuestra sociedad. Por tanto, inmigración regular sí, inmigración irregular no". Esa es su apuesta de cara a la ponencia política del PP, en la que incluirá la inmigración ordenada.

En una entrevista en Telecinco, el presidente del PP ha dicho que sobre las personas que no cumplan con estos requisitos y valores deberán "intentar que vuelvan a sus países" y que no tengan un permiso de residencia en España. Se ha mostrado a favor de la "inmigración regulada" y ha admitido que España necesita mano de obra pero ha recalcado que eso no significa que puedan entrar "centenares de miles de personas" de forma irregular en España. "Por tanto, cuando una persona tiene una oferta de trabajo y hay una empresa que está dispuesta a contratar a esa persona, esa persona cumpliendo las leyes españolas y sometiéndose, igual que se somete al resto de los españoles, a nuestro ordenamiento jurídico, puede trabajar en nuestro país", ha señalado.