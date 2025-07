Feijóo media entre Mazón y las víctimas de la DANA

Ayer miércoles, nueve meses después de la catástrofe natural que arrasó con toda la Huerta Sur de la Comunidad Valenciana y se cobró la vida de 224 personas, en el despacho principal de la planta noble de Génova 13, sede del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por sus portavoces en el Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, recibió a distintos colectivos afectados por las riadas.

Un paso importante, con el que busca redimir la imagen de su partido, al que la izquierda le ha endosado el sambenito de una mala gestión y que también sirvió para tender puentes entre los afectados y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

El líder popular, primero se reunió con SOS Desaparecidos, organización de ámbito estatal que está personada como acusación particular en la causa judicial que investiga la gestión de la dana. Después, hizo lo propio con la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, una de las más beligerantes contra el Govern autonómico. Según aseguran desde el politburó gallego, las citas de este miércoles se concertaron a petición de las asociaciones y el PP valenciano estaba al tanto de todo.

Sendos encuentros, aseguran tanto los populares como los asistentes, se desarrollaron un «tono cordial». Y eso que Christian Lesaec, presidente de la asociación de Damnificados le trasladó la opinión de que su barón no debería seguir al frente de la Generalitat, a lo que él replicó que no lo ve de igual forma.

Eso sí, durante la conversación que mantuvieron, que se prolongó varias horas, el presidente popular agachó la cabeza y dijo que en «este desastre», la administración autonómica «no estuvo acertada». Porque tendría que haber pedido al Gobierno que decretase el nivel 3 de emergencias. Tesis que sostiene desde el primer día.

A su salida de la madrileña sede popular, el presidente de la asociación atendió a los medios de comunicación y desveló el contenido del encuentro con Feijóo.

"No hacer política con el dolor"

A modo de preámbulo, las dos partes coincidieron en la necesidad de «no hacer política con el dolor de los familiares» de las víctimas. A partir de ahí, se abordaron distintos asuntos. El más importante: la reconstrucción.

Para los afectados, resulta «incongruente» que, a día de hoy, estén en marcha «dos planes de recuperación» distintos. Uno, impulsado por el Ejecutivo y otro por la Generalitat. Feijóo les dio la razón y prometió que llamará al presidente valenciano para emplazarle a una negociación con el Gobierno, «para que haya coordinación» y se puedan subsanar algunos errores fruto de la falta de unidad entre administraciones.

Las víctimas de la DANA también trasladaron al presidente nacional del PP la necesidad de que se amplíe la «atención psicológica para los miles de afectados». Los «80 psicólogos» con los que cuenta la Generalitat, dijo el presidente de la asociación, no son suficientes.

No obstante, el momento más agrio llegó cuando rebobinaron hasta el día del diluvio. Contó Lesaec que hicieron una cronología de lo ocurrido y le trasladaron el testimonio de algunas personas que sufrieron las riadas. Fue entonces cuando le dijeron que «Mazón no debería ser presidente». Feijóo, para empezar, dijo que él no lo podía cesar. Aun así, añadió que «no está de acuerdo» con que su barón tenga que renunciar, porque considera que «a quien correspondía haber gestionado la emergencia no era a la Generalitat», sino al Gobierno de Pedro Sánchez.

Más allá de las diferencias, el presidente de la asociación aseguró que el diálogo fue «fructífero». En un momento dado, Feijóo les emplazó a reunirse con Mazón, que ha recibido a algunas víctimas, pero no a esta asociación. Sobre el posible encuentro, tendió puentes y les animó a que hagan un «esfuerzo».

Desde la dirección popular, subrayan que con los encuentros de ayer, Feijóo «lo que está haciendo es poner de manifiesto lo que el Gobierno de España debería hacer y lo que haría el Gobierno de España si fuera el presidente».

Sobre la «situación de ineficiencia», tanto en la respuesta inicial como en la posterior reconstrucción, el líder popular su palabra de que «no ocurriría» algo parecido con él a los mandos. Además, recordó su «Plan Valencia para la reconstrucción», dotado con más de 12.000 millones de euros. Ante la falta de apoyos parlamentarios, no pudo ver la luz. Eso sí, prometió que lo aplicará en cuanto logre hacerse con el poder.