Feijóo propone una remuneración para los agricultores y propietarios que protejan el medio ambiente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un acto por el medio ambiente en Cáceres donde ha reconocido ha constatado durante este tiempo que hay mucha gente que está "cabreada" porque "se están dando cuenta de que nos están tomando el pelo" desde el Gobierno. Destacó que buena parte de lo que está pasando en la política española "no es normal" y enumeró una batería de cosas que han ocurrido a lo largo lo que va de legislatura de Pedro Sánchez: "No es normal que se intente silenciar cualquier crítica al puto amo", apuntó. También indicó que "no es normal que, para intentar tapar la presunta corrupción que rodea a La Moncloa, se intente silenciar a la oposición, a los periodistas, a los jueces, que la política interior se negocie con un mediador salvadoreño fuera de la UE, que la política exterior nadie sepa a qué corresponde, que estemos sin Presupuestos Generales y que el país esté parado, salvo para impulsar la ley de amnistía que ni si quiera se atreve a publicar aún en el BOE". "No es normal que se humille a la nación amagando ya con un referéndum independentista y, tampoco es normal, que todo lo que está cerca de Sánchez acabe siendo investigado por presunta corrupción", incidió el líder del PP recordando que esa investigación esté ya dentro de las paredes del Palacio de La Moncloa.

El líder del PP recordó que en los últimos meses hemos conocido día a día escándalos de todo tipo donde ya no nos acordamos del "Tito Berni", que la presidenta del Congreso esté siendo investigada por las mascarillas en la UE, "hay un denominador común en todo: mordidas en contratos amañados, enchufes de amigos, uso perverso de los fondos europeos, apropiación indebida, malversación, cartas de recomendación de La Moncloa. La desconfianza en el Gobierno es total y su imagen ha caído en picado". Aun así, advirtió de que lo peor "es el engaño, la arrogancia, la actitud chulesca y pensar que se puede pasar por encima de todo y de todos". Apuntó que como Sánchez es presidente a cambio de dar la impunidad a todos ahora "es presidente creyéndose impune". Además, criticó que no se deje hacer oposición, que se ataque al Poder Judicial o a los medios de comunicación y se preguntó qué diría de los demás si estuvieran en su circunstancia mientras reprochó que Sánchez trate a todos como si fuéremos tontos. Pero Feijóo avisó que "no nos vamos a callar y hablaremos alto y claro en las urnas y respondiendo a la carta lacrimógena. Dosis dos". "Por más que lo intenten no podrán tapar el voto de millones de españoles", sentenció.

Además, el presidente de los populares criticó el "populismo en vena, barato e impropio de un país como España" de Sánchez con su nueva costumbre epistolar donde ni si quiera envía las cartas a través de Correos.

Quien no contamina, cobra

Feijóo recordó que quien gobierna ahora son aquellos que desprecian la nación y eso conduce "al precipicio a la nación". Feijóo aseguró que "hay esperanza" y por ello llamó a la movilización en las urnas el próximo 9J. "Pese a sus insultos hemos venido haciendo propuestas". En el día del medio ambiente destacó que no se puede insultar a los agricultores y los ganaderos que "son los guardianes del medio ambiente" ni tampoco se consigue ignorando la sequía. Reprochó a los "medioambientalistas del Paseo de la Castellana de Madrid se les explique a los ganaderos cómo tener un ganado sano. Lo que falta en España es agua y menos catastrofismo, una ministra que le interese España y menos fundamentalismo ideológico", apostilló. El líder del PP propone la "colaboración" introduciendo un nuevo principio: quien descontamina, cobra. Por ello propondrán una remuneración para los agricultores y propietarios forestales que dispongan de sumideros de Co2 y que tanto empresas como particulares contribuyan con sus hábitos diarios a que cuiden el medio ambiente en vez de evangelizarlos. Plantearon ayer en Cantabria doce líneas maestras para defender en los primeros seis meses de legislatura europea. Feijóo recordó que como garantía de progreso los gobiernos están para que los ciudadanos vivan bien, no para que los políticos vivan bien y solventar los problemas. "Europa es una oportunidad" y apostó por pagarle a quien proteja el medio ambiente, al que planta y cuida los bosques, insistió.

Feijóo llamó a no desaprovechar la oportunidad de las elecciones de este próximo domingo donde se decidirán las políticas de medio ambiente, las de agua, las agrarias porque "la política agraria se va a resolver en Bruselas" y pidió así que este domingo sea "el principio del fin" de un gobierno de Sánchez y "por la decencia".