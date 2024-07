Feijóo reclama al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y dimita

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha renuncio a la Junta Directiva Nacional ante quienes ha vuelto a poner en valor el partido como la "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, convencido de que existe una "mayoría social" que espera el cambio, aunque por ahora no haya podido convertirse en una mayoría electoral.

Convencido de que siempre se puede "mejorar", Feijóo ha asegurado que el PP ha sabido encarar este tiempo que ha logrado "con firmeza y manteniendo los compromisos". El líder de los populares aseguró que "hoy estamos en mejor momento que hace un años" y ha repasado cómo su partido ha conseguido retratar al Gobierno en los dos debates de investidura, obtener la quinta mayoría absoluta en Galicia, mejorar en resultados en el País Vasco y triplicar en Cataluña o conseguir los mejores resultados en los últimos 25 años en el Parlamento Europeo. Además, puso en valor haber logrado movilizar a los españoles en las calles lo que, apuntó, deja constancia de que en el partido "no nos damos por vencidos" y "somos mejor gobierno que cualquier gobierno socialista".

Los populares se muestran como una "alternativa sólida" y ante el abuso de la confianza "nosotros cumplimos con la palabra", ante el abuso de poder "respondemos con la Constitución y con un proyecto que devuelva a los españoles el tiempo y el dinero perdido". "Ningún revés nos hará perder de vista nuestros compromisos con los ciudadanos", garantizó el líder del PP que advirtió de que "ningún posible atajo nos hará renunciar a nuestros principios" ni "ninguna frustración nos cambiará la certeza de que esta nación sí puede dar más de sí".

Feijóo, que viene de una tierra de caminos, apuntó que en este caso el "camino será más largo o más corto" algo que no depende del PP sino de los independentistas pero garantizó que será "firme" en compromisos a la nación. "Son otros los que han dado tumbos a diestra y siniestra".

"Caso Begoña"

Feijóo acusó directamente a Vox de una "disparatada deriva" y también a los socios de gobierno de "hacer la vista gorda" ante los desmanes del Gobierno por ello está acorralado ante la mentira y la soberbia, tumbos que "no pueden condenar a la nación. España no está condenada a la degradación y la decadencia de sus instituciones, ni a la mirada corta, ni a mirarse al obligo". "España no está condenada a que esto es lo que hay" y se mostró seguro de que el PP está haciendo mejor trabajo que los adversarios políticos. Por ello ha pedido a su Junta Directiva "que nos pidamos más" ante los que pretenden que los españoles sean dóciles, ante los que no reconocen el más mínimo error. "Seamos autocríticos y elevemos nuestro nivel de exigencia. No quiero que seamos el menos malo, ni llegar al Gobierno con el demérito del que ahora esté. No quiero como otros un culto al líder sino de exigencia de quien lo preside".

Para ello, puso de ejemplo la renuncia del presidente de los EE UU, Joe Biden como una persona que pone por delante sus preferencias personales a las de su país. "¡Cuánto daríamos por eso en España!".

Feijóo ha apelado a una España que no acepte la degradación, que no renuncie a sus aspiraciones vitales, que lidere las reformas necesarias para una mayor y más fuerte democracia, convivencia y bienestar. Sin embargo, lamentó que es "justo lo contrario a lo que padecemos los españoles" e instó a no normalizarlo.

El jefe de la oposición se refirió a la reciente citación del juez Peinado que ha reclamado para declarar como testigo a Pedro Sánchez en el "caso Begoña" que afecta a su esposa a quien se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Quieren que aceptemos el escándalo de hoy, porque el de mañana nos parecerá tanto menos que el del anterior y convertir a los españoles en un espectáculo pasivo de entretenimiento, cambiar una sociedad crítica por otra sumisa, eludir los problemas enfrentándonos y con demagogia y que los ciudadanos rindan pleitesía. No".

En referencia a Begoña Gómez indicó que "una ciudadana imputada tiene derecho a no dar explicaciones ante el juez, pero un Gobierno debe dar explicaciones siempre a los ciudadanos y, más aún, cuando hablamos de presuntas actuaciones de corrupción que llegan a La Moncloa".

Feijóo ha advertido a Sánchez de que al haber sido citado como testigo "tiene la obligación de decir la verdad, y eso es algo a lo que no está acostumbrado". "Es lamentable que la primera vez que vayamos a escuchar hablar de corrupción al presidente tenga que ser ante un juez".

El líder del PP ha tirado de hemeroteca y recordó las palabras que pronunció Sánchez en su día a Mariano Rajoy. Entonces le dijo: "Vaya imagen que está dando. ¿Se ha preguntado si un presidente interrogado en los tribunales puede librar a España de la corrupción? ¿No cree que los españoles merecen un presidente limpio de sospecha? Solo le queda una salida honorable, presente su dimisión ante el Rey, no arrastre a España en su caída", ha recordado. Por ello, Feijóo ha asegurado: "Le pido al Sánchez de 2024 que siga al Sánchez de 2017 y redacte su tercera y definitiva carta", pidiéndole así la dimisión.