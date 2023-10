Felipe González, sobre los ataques de Belarra a Israel: "Hay bastante ignorancia y falta de memoria"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha manifestado este martes que la tensión con la embajada de Israel se "solucionará pronto". Asimismo, ha admitido que la posición de Pedro Sánchez y Josep Borrell marca "una línea impecable". Pero también ha tenido palabras para las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, y otros miembros del Gobierno de coalición: "Hay bastante ignorancia y falta de memoria".

A juicio de González, los miembros de Podemos y Sumar que arremeten contra la actuación de Israel, no forman parte del "núcleo duro" del Ejecutivo, por lo que no cree que esto pase factura internacional. Eso sí, asegura estar desconcertado ante quienes no entienden que el ataque de Hamás es "un acto terrorista".

Ya en el panorama nacional, las polémicas declaraciones de otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en el programa "Más de Uno" de Onda Cero, Felipe González asegura que "no se enteró de nada". Afirma que estuvo de acuerdo con los indultos, no así con la tipificación de los nuevos tipos penales. Sin embargo, se ha mostrado contrario a la amnistía. "Nos deberían tomar en serio a los ciudadanos", ha pedido González, quien ha insistido en que la verdadera amnistía es la que pasó de un régimen autoritario a uno democrático. El que gritaba: "Libertad, amnistía, estatuto de autonomía" en la plaza de Cataluña.

El expresidente del Gobierno insiste en que desconocemos el texto que va a presentar Sánchez sobre la amnistía, ya que solo conocemos lo que "nos dice Puigdemont". En este sentido ha pedido que "la gente no se deje arrastrar por la polarización que empieza a alterar la convivencia".

A juicio de González, lo que piden los independentistas es que se reconozca que ellos hicieron lo correcto y lo que hizo el Estado español fue "represivo". El histórico dirigente socialista echa en falta que los independentistas pidan perdón y renuncien a la unilateralidad. En esta línea, González dice que dista mucho de la argumentación jurídica en la que se basaron los indultos: "El indulto fue rebajar la pena, no el olvido. La amnistía es el olvido". Así, ha insistido en que "los independentistas piden el olvido y el reconocimiento de que ellos tenían razón y el Estado no".

Dicho esto, el exdirigente socialista aclara que él "ha votado al PSOE", para aquellos que le acusan de "haberse hecho de derechas".