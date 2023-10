Zapatero, sobre la amnistía de Sánchez: "En el Gobierno, si hay que cambiar de opinión, se cambia"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a salir al rescate de Pedro Sánchez. En una entrevista en el programa "Más de Uno", de Onda Cero, ha hecho hincapié en que si bien "la autodeterminación no tiene encaje" en nuestra Constitución, "la amnistía sí". En concreto, Zapatero ha manifestado que "la autodeterminación no es compatible con nuestro programa, la amnistía, sí" y ha restado importancia a los polémicos cambios de opinión de Sánchez.

"Hay que volver a empezar en Cataluña y si hay que cambiar de opinión, se cambia de opinión", ha zanjado el expresidente socialista. Es más, a su juicio, "cuando se está en el Gobierno, si hay que cambiar de opinión, se cambia de opinión". En este sentido, ha querido aclarar que si bien hay que justificar por qué se debe aplicar la amnistía, cuando Sánchez se mostraba contrario a esta medida era a la "amnistía que presentaban los independentistas", no a la aplicación de esta medida de gracia.

Y es que, a juicio del expresidente socialista, "hay un problema histórico en Cataluña y se debe encarar". Por ello, considera que la concesión de una amnistía no es por la investidura. "No se debe mirar para otro lado, y no conozco otra manera de encontrar la convivencia y estabilidad en Cataluña que a través de la política, el diálogo y la conversación", zanja Rodríguez Zapatero.

También ha hablado el expresidente sobre la posibilidad, en su día, de amnistiar al ahora líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "Tuve en la cabeza la amnistía a Otegi, lo tuve que estudiar", ha manifestado el socialista, quien ha puntualizado que lo tuvo en la cabeza porque así de este modo había finalizado el terrorismo del IRA.

Finalmente, el expresidente del Gobierno, que ha defendido la reedición de un gobierno de coalición o "gobierno Frankenstein", ha dejado claro que se puede ser de izquierdas y no defender la amnistía, por lo que "si la amnistía va hacia adelante, va a haber un gran debate".