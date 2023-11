La Fiscalía considera "sin fundamento alguno" que García Castellón envíe la causa de Tsunami al Supremo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que dejar en manos del Tribunal Supremo la posible imputación por terrorismo de Carles Puigdemont en la investigación a Tsunami Democrátic no tiene "fundamento alguno" y resulta una "flagrante contradicción".

Así lo pone de manifiesto el fiscal Miguel Ángel Carballo en el recurso que ha interpuesto el Ministerio Público contra la decisión del instructor de elevar exposición razonada al alto tribunal ante la existencia de lo que entiende indicios sólidos de los vínculos del expresident, de la secretaria general de ERC Marta Rovira y de otros diez investigados con la planificación y ejecución de las acciones de desestabilización llevadas a cabo por Tsunami en 2019 en respuesta a la sentencia del "procés", entre otras el bloqueo del aeropuerto del Prat y el corte de la AP-7 en La Junquera.

Además de reiterar los argumentos con los que ya ha recurrido ante la Sala la decisión del magistrado de imputar por terrorismo a los investigados -que ahora le urge a su "inmediata remisión a la Sala" para acelerar la resolución del recurso de apelación-, la Fiscalía (que no ve indicios de terrorismo sino únicamente de desórdenes públicos) señala la "flagrante contradicción en que incurre" la decisión de remitir la causa al Supremo con la resolución en la que García Castellón acordó las imputaciones.

En ese escrito, recuerda el fiscal, el instructor aseguraba que no era "procedente" en ese momento "realizar la citada exposición razonada" sin antes "concretar con mayor precisión" la participación de Carles Puigdemont en los hechos investigados. "Atendida la fase inicial en la que nos encontramos, no habiéndose agotado la investigación no procede acordar la exposición razonada", señalaba también en relación al segundo aforado, el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg.

"Sin nuevos hechos acreditados"

"De esta manera -sostiene la Fiscalía- la remisión de la exposición razonada viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal" respecto de Puigdemont y Wagensberg. Todo ello, señala, en contra de lo establecido en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas salvo la aclaración de conceptos oscuros rectificación de error material, que no resulta ser el caso".

El pasado día 10, la Fiscalía ya apuntó que los indicios para imputar por terrorismo a Carles Puigdemont por sus vínculos con "Tsunami Democrátic" eran "insuficientes" y se quejó de que se le atribuya "sin fundamento alguno" su asistencia a reuniones en Ginebra que, a diferencia de lo que sostiene García Castellón, considera que no se celebraron para impulsar las acciones de la plataforma en respuesta a la sentencia del "procés" que derivaron en "gravísimos incidentes de orden público"

Para el Ministerio Público, la investigación no ha arrojado elementos que permita sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista. "En los hechos recogidos en la causa no se han acreditado jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo -asegura en ese recurso de apelación pendiente de resolver por la Sala-, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos, requisitos necesarios, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para encontrarnos ante una organización criminal".

Y es que según su criterio el asalto al aeropuerto del Prat y los cortes en el puesto fronterizo de La Junquera son "meros desórdenes públicos una vez derogada la sedición".