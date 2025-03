Las fronteras no son transferibles

La iniciativa anunciada de una transferencia o delegación a la comunidad autónoma de Cataluña sobre fronteras e inmigración no es tramitable, ni por la forma ni por el contenido.

El artículo 150.2 de la Constitución dispone: «El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».

La vía del artículo 150.2, por su naturaleza estatutaria, requiere de la presentación de un proyecto de ley por el Gobierno. Es una reserva absoluta, no en favor de la ley, en general, sino de los proyectos de ley, justificada por varias razones que todas ellas derivan de la importancia de la cuestión regulada, en cuando afecta a la definición del Estado.

No cabe confundir una materia de regulación con un presupuesto del orden estatal. Se requiere un proyecto de ley y en este punto, los precedentes en contra –si es que son de aplicación, pues eran casos de casi unanimidad– han de ajustarse a esa limitación.

La apreciación por el Consejo de Ministros de la ocasión, la forma y el modo para la transferencia o delegación es absolutamente obligada, requisito cuya ausencia no puede convalidar el trámite de toma en consideración.

Así lo recoge el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que atribuye a la Comisión Permanente ser consultada sobre anteproyectos de ley orgánica de transferencias o delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas.

Forman parte de la definición de la potestad soberana

Aunque se haya argumentado de forma sutil para desviar la atención, la frontera exterior es una materia de interés general excluida del interés particular de una comunidad autónoma.

Por tanto, y por definición, no existe un interés propio o particular asignable a una comunidad autónoma que legitime la asignación de la forma ambigua de delegación –no de atribución , pues eso solamente lo puede hacer la Constitución– que implica el artículo 150.2.

Esa consideración excluye que pueda ser transferida o delegada, ni ella misma ni las facultades derivadas, pues la ausencia de interés de la comunidad autónoma ni siquiera se puede evitar troceando idealmente la frontera, de tal modo que la correspondiente a cada comunidad autónoma limítrofe fuese un interés particular de la misma.

Hay una sola frontera, que diferencia el exterior al Estado del propio Estado, en la versión de la soberanía territorial que se dio en los Seis Libros de la República, de Jean Bodin, es decir, de poder originario, indivisible e inalienable característico de la existencia del Estado.

La imposibilidad de que la facultad o la competencia sea transferible, deriva también de que ese control de fronteras, y las competencias derivadas de inmigración, emigración y extranjería, que derivan o se deducen del control de las propias fronteras, incluidos aeropuertos y puertos, son una competencia en su mayor parte ocupada ya por el Derecho Internacional Público, recogida en Tratados en los que España es parte y que no puede derogar por sí misma, pues lo impide el artículo 96.1 de la Constitución.

No es una cuestión de la inclusión o no de la competencia en el artículo 149.1 circunstancia 2ª, o en la circunstancia 29ª sobre Seguridad Pública, pues estas se refieren a la cuestión derivada de la soberanía, no a la propia soberanía.

Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo pertenecen a los efectos de la soberanía, del mismo modo que las fronteras exteriores son parte de la definición de la potestad soberana concretada en la delimitación de las fronteras con terceros países a través de los Tratados sobre límites. No es una cuestión del artículo 149, sino del artículo 1.2 de la Constitución.

De esa imposibilidad se llega inmediatamente por un paso lógico comprobable a la imposibilidad constitucional de la transferencia o delegación a la comunidad de Cataluña –o a la de Navarra o a la de Aragón, en lo que las afecta– de la competencia adjunta sobre inmigración, emigración y extranjería. Ambas van unidas al control de fronteras, si bien afectan a la delimitación personal, no territorial.

La competencia originaria es el control de frontera, pues las competencias sobre extranjería son derivadas y deducibles del control en la frontera, siendo todas ellas absolutamente indivisibles.

Las competencias de inmigración son siempre de la Federación e indelegables en los países con régimen federal, pero no porque lo sean por delimitación o por descripción, sino porque el control de las fronteras exteriores y el control de la inmigración son exactamente lo mismo.

Manuel Fernández-Fontecha Torres es letrado de las Cortes Generales y exletrado del Tribunal Constitucional