Frustrada la entrada de pescado marroquí en Melilla anunciada por la Delegación del Gobierno

Una nebulosa envuelve la frustrada entrada de pescado en Melilla anunciada por la Delegación del Gobierno. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, el pasado lunes cruzó la frontera un camión frigorífico, del que se tienen todos los datos, y, efectivamente, compró unas quince cajas de pescado en el puerto de Beni Enzar.

Obtuvo, además, los correspondientes permisos marroquíes, pero, por indicación de las mismas, el conductor se puso en contacto con la aduana española, donde le indicaron que carecía de un documento relativo al convenio existente sobre la exportación de productos desde Marruecos a la Unión Europea y que, por lo tanto, no era posible la importación del citado pescado.

El camión, según las citadas fuentes, permanecía ayer por la tarde en el mencionado puerto sin que anoche se supiera qué es lo que iba a ocurrir con la carga. Fuentes de la Delegación del Gobierno, consultadas esta mañana por LA RAZÓN, afirmaron desconocer lo que había ocurrido y no pudieron facilitar ninguna otra información.

El hecho de que no se cumplieran las expectativas anunciadas por la Delegación del Gobierno, produjo entre muchos pequeños comerciantes de Melilla una sensación de desesperanza y decepción, según publicaba “El Faro de Melilla”.

La presidenta de Activas Melilla considera que hay empezar a poner los puntos sobre las íes en este problema: “si, por ejemplo, decido ir en coche a Marruecos y no volver en dos días y me apetece llevar algo en el bolso a lo mejor me lo incautan. Creo que hay que poner los puntos sobre las íes y establecer unas negociaciones correctas entre España y Marruecos. Es decir, hay que redactar una hoja de ruta que ambos países deben cumplir”, manifestó al citado diario.

“No sabemos dónde está el problema si en la parte española o en la marroquí. No quiero ni suponer que el problema proceda de la parte española. Creo que deriva de Marruecos que está poniendo pegas a todo. No sé el motivo. No sé si hay una mala relación porque desde el ministerio de Exteriores dicen que es buena, así que no quiero cuestionar esa buena relación con el país vecino”.

Los empresarios están convocados mañana a una reunión con la delegada del Gobierno y están deseando obtener una respuesta clara, ya que “la delegada del Gobierno intenta trasladar que se está trabajando en ello, pero tiene que entender la impaciencia de los empresarios porque estamos perdiendo dinero y hay muchos negocios que no saben ni continuar con la actividad o no”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, valora el hecho de que hayan pasado varios camiones como un primer paso para la reapertura, pero recuerda que “no hay un régimen recíproco de viajeros y una aduana comercial tal y como se entiende una aduana comercial que es que los empresarios puedan transportar libremente artículos de un país a otro según la oferta y la demanda”.