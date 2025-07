García Ortiz exigió la dimisión del fiscal general del Estado José Manuel Maza cuando era portavoz de la UPF

La decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso presentado por el fiscal general del Estado y dejarlo a un paso del banquillo de los acusados ha sido el último capítulo para cerrar el curso político.

En este sentido, el presidente del Gobierno y parte de su equipo han mostrado su apoyo a García Ortiz asegurando que creen en su inocencia y "no debe presentar su dimisión".

Ante la pasividad del Ejecutivo, desde las filas populares se ha exigido la comparecencia de Felix Bolaños de manera urgente, tanto en el Congreso como en el Senado, para que explique " el verdadero motivo por el que no se exige el cese del fiscal". En lo que respecta al fiscal general del Estado, que no declarará hasta el próximo mes de noviembre, nunca ha valorado presentar su dimisión.

Una decisión que contrasta con el pensamiento del fiscal general cuando era portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Bajo el mandato de José Manuel Maza como fiscal general del Estado, la organización a la que pertenecía García Ortiz reclamó la dimisión del magistrado debido al nombramiento de Manuel Moix, implicado en los Papeles de Panamá y que dejó sus funciones en la Fiscalía.

En un escrito sobre las conclusiones del XXXII Congreso de la UPF, la organización pedía responsabilidades tanto a Maza como al Ministro de Justicia en aquel momento, Rafael Catalá alegando que "está prohibido de manera taxativa que el fiscal general del Estado pueda recibir órdenes desde Moncloa".

"El Congreso en pleno de la Unión Progresista de Fiscales reclama públicamente la dimisión del Fiscal General del Estado -José Manuel Maza Martín- como consecuencia del nombramiento de Manuel Moix por el menosprecio a los principios básicos de actuación del Ministerio Fiscal y por poner en grave riesgo el funcionamiento de esta Fiscalía", reza el comunicado.

La hemeroteca condena a García Ortiz

Manuel Moix presentó su dimisión y alejó de los órganos judiciales y José Manuel Maza, quien no fue imputado, murió en el cargo que había desempeñado durante toda su vida. Tuvieron que pasar varios fiscales por el Tribunal Supremo hasta que Álvaro García Ortiz obtuvo el puesto en el año 2022. En 2024 fue imputado y desde entonces no ha presentado su dimisión, ya no solo como una decisión personal si no con el respaldo del PSOE.

Esta vez la misma organización a la que pertenecía García Ortiz y que reclamaba la dimisión de Maza por su "demostración de falta de capacidad, objetividad y libertad de criterio" han defendido la inocencia del fiscal general del Estado, apostando por los argumentos de Andrés Palomo- único fiscal que ha optado por no imputarlo-, alegando que la decisión del Supremo se basa en conjeturas y sucesos subjetivos.

Siguiendo la línea, García Ortiz ha cambiado de opinión para aferrarse al cargo y continuar en la Fiscalía pese a estar imputado por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.