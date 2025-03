Génova invita a Aragón y a Murcia a cerrar pactos con Vox para los Presupuestos

El PP dice ahora que da vía libre a sus comunidades a que retomen las negociaciones con Vox y traten de llegar a un acuerdo para impulsar sus presupuestos autonómicos. Hasta el momento, toda esperanza estaba perdida y tanto en Génova como en los territorios gobernados por los populares daban por hecho que gobernarán con sus cuentas prorrogadas. Así sucede ya, por ejemplo, en Islas Baleares.

Una contradicción con el propio discurso del PP a nivel nacional, que ataca al Gobierno de Pedro Sánchez –entre otras cosas– por ser incapaz de sacar adelante unas cuentas públicas con el apoyo de sus principales socios de investidura.

En Génova son conscientes de que no contar con presupuestos en sus comunidades debilita su discurso nacional y era utilizado ya por el Ejecutivo en este sentido. Es por eso que ahora, con el pacto prácticamente cerrado entre el PP valenciano y Vox –se materializará el jueves–, ven la oportunidad para empujar a sus comunidades a que retomen las negociaciones con los de Abascal en Aragón, Murcia, Baleares, Extremadura y Castilla y León. Si bien, fuentes populares ven Aragón y Murcia como territorios donde de manera más realista pueden llegarse a acuerdos, al estar las conversaciones más avanzadas, según la versión de Génova.

Génova niega un cambio de opinión

«Confiamos en que el resto de las comunidades autónomas tengan y logren sellar acuerdos presupuestarios que ayuden y que avalen esta estabilidad», explicó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien empujó a las comunidades donde tienen responsabilidades de gobierno a «seguir dando estabilidad». Para el PP esa estabilidad pasa por «la buena política, por diseñar políticas que impacten a futuro», en clara referencia a las cuentas públicas.

Para cerrar cualquier pacto presupuestario Vox pondrá las mismas líneas rojas que ha mantenido para la Comunidad Valenciana: rechazo al pacto verde y a acoger a más inmigrantes en sus territorios. Unas condiciones que el PP valenciano aceptó –pese a que rompieron los gobiernos de coalición por el tema de los menores migrantes– y que son la base del preacuerdo cerrado entre Carlos Mazón y Santiago Abascal. Desde Génova han dado el visto bueno a estas dos líneas rojas de Vox y han rechazado que suponga un «cambio de opinión» por parte del partido a nivel nacional. De hecho, explican fuentes populares que darán el aval a que se alcancen acuerdos presupuestarios en los territorios si los «parámetros» generales son «los mismos» que los de la Comunidad Valenciana. «Si esta es la partida de base, nos vale, sin ningún otro problema», explican colaboradores del PP.

Según Sémper, sobre el rechazo al pacto verde europeo, Feijóo ya había admitido en su intento de investidura –septiembre de 2023– que quiere «reducir la burocracia y la hiperregulación» para lograr la «competitividad de los productos agrarios europeos» y «garantizar el empleo» en la agricultura, la ganadería y la pesca. Así, Sémper ayer coincidió con Mazón y aseguró que el actual Pacto Verde está «asfixiando» a los agricultores.

Sobre inmigración, Mazón se comprometió con Vox a «no admitir más repartos de migrantes irregulares del Gobierno central». Ante esto, el portavoz nacional aseguró que sus declaraciones caben dentro del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo y en la propuesta de la Comisión Europea de un nuevo sistema común de la UE para los retornos. Un documento que establece una serie de medidas para proteger a los menores para las devoluciones, a las que Mazón, sin embargo, no hizo alusión. Sémper aseguró, apoyando a Mazón, que las comunidades del PP no van a «poder seguir acogiendo a menores» si no reciben «apoyo económico y financiero» del Gobierno central.

Sin novedades en los territorios

Si bien desde Génova se emplaza a Murcia y Aragón a retomar las negociaciones con Vox, lo cierto es que desde los territorios interpelados se toma –de momento– distancia. Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran a LA RAZÓN que no ha habido nuevos contactos con Vox para abordar la negociación presupuestaria. Explican, en este sentido, que cada comunidad tiene sus tiempos y que deben abordar el asunto «con calma». Misma respuesta desde la Región de Murcia, donde aseguran que no hay «novedades» al respecto. Llaman desde el PP regional a que Vox ponga «el interés general» por delante.

En Islas Baleares la situación es complicada, sobre todo porque es Vox quien atraviesa una crisis interna por diferencias con la dirección estatal. Fuentes del Govern, una vez comprobadas las condiciones de Vox para darle los presupuestos a Mazón, no entienden por qué los de Abascal no dan el mismo paso en la Isla. La presidenta Marga Prohens ya se ha posicionado en contra de aceptar nuevos repartos y ha rechazado el pacto verde europeo en varias ocasiones. De momento, aseguran, siguen con la mano tendida, pero sin «avances».

En la dirección nacional ven menos posibilidades de que pueda cerrarse un acuerdo en Castilla y León, y es por eso que no presionan en este sentido. En el gobierno regional recuerdan que el presidente Alfonso Fernández Mañueco abrió una ronda de consultas en la que invitó en dos ocasiones a Vox a «sentarse» y no lo hizo.