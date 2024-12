Sin mostrar la bandera de España, rechazo a la religión y defensa de la inmigración sin control: el Gobierno celebra el Día de la Constitución "a su manera"

Hoy día 6 de diciembre se ha celebrado el Día de la Constitución, en su 46 aniversario. Una fecha celebrada por todos los españoles, o al menos la gran mayoría, y la cual ha estado llena de eventos para conmemorarla, tanto en el Congreso, como en la capital o el resto de ciudades. No obstante, el Gobierno ha puesto la "polémica" en este día tan especial, después de compartir un vídeo en el que ensalza "a su manera" la Carta Magna. Así, ha querido usar sus redes sociales para ensalzar el movimiento LGTBI, rechazar las costumbres religiosas o defender la llegada de inmigrantes irregulares en plena crisis migratoria, entre otros.

"La Constitución es de todas y de todos", explicaba la Delegación del Gobierno en Madrid en su cuenta de Twitter (ahora X). La grabación, de menos de un minuto, ha sido elaborada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comandado por Félix Bolaños. Y en ella, no aparece ni una familia ni un niño, pero lo más llamativo, es que no aparece ni siquiera la bandera de España.

Una voz en off simula ser la propia Carta Magna. "Tengo algo que decirte y que debes recordar. Que te quede bien claro que nadie puede decirte quién ser o a quién amar, y que nadie te diga que vales menos", dice el vídeo, mientras muestra imágenes de personas LGTBI. A su vez, el vídeo continúa diciendo que "tú no eres menos española que nadie, y nadie tiene derecho a explotarte o a decirte en qué Dios creer". Y continúa "que nadie te haga creer que el cambio climático no es importante", entre otras.

"Nada ni nadie te puede quitar el derecho a defender lo que piensas, ni a luchar por lo que crees", continúa, con imágenes de manifestaciones que fueron convocadas por partidos reflejados en la izquierda. "En este país nadie puede impedirte que vivas libre, ¿y sabes por qué? Porque lo digo yo. La Constitución va a estar contigo defendiendo y ampliando tus derechos siempre", finaliza, con planos de la Constitución.

Un día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para abogar por "la reforma de la Constitución". Así se ha mostrado partidario de cambiar algunos artículos de la Carta Magna para "blindar" derechos adquiridos por la ciudadanía como el aborto, el matrimonio homosexual o la revalorización de las pensiones ante el "avance reaccionario" y para que "nadie pueda tocarlos en el futuro".

Una propuesta que ya fue planteada por el PSOE en el 41 Congreso Federal celebrado el pasado fin de semana en Sevilla. En la resolución aprobada en este cónclave los socialistas también reclaman incluir en la Constitución la protección de la sanidad pública ante intentos de privatización y la titularidad pública permanente de viviendas de promoción pública.

Sánchez alerta de que este "avance reaccionario" en referencia a los gobiernos de PP con el apoyo de Vox en algunas comunidades autónomas está poniendo en cuestión el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y también el matrimonio entre personas del mismo sexo y el incremento de las pensiones. Considera por tanto que se debe reforzar la protección de los mismos "para que nadie pueda tocarlos en el futuro", ha advertido.