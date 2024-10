El Gobierno estalla contra el PP: "Les exijo que dejen de utilizar de manera tan indigna el terrorismo"

La reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales, que puede acelerar la salida de prisión de más de una cuarentena de etarras ha generado una polémica que enzarza a Gobierno y principal partido de la oposición en el reparto de responsabilidades por su irremediable aprobación. El PP ha maniobrado en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para retirar del Pleno la iniciativa, pero todo apunta a que saldrá adelante la próxima semana porque el PSOE y sus socios no van a retirar el proyecto de ley, como le piden desde Génova.

Los populares, que dieron luz verde a la iniciativa en el Congreso sin reparar en la trascendencia de sus consecuencias, buscan ahora trasladar la presión al Gobierno para que no avance en la reforma. Una presión a la que permanecen inmunes en Moncloa y que, de hecho, ha provocado una profunda indignación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, ha estallado contra el PP, acusando al principal partido de la oposición de instrumentalizar el terrorismo para hacer política y desviar su responsabilidad.

Alegría ha comenzado su intervención recordando que "ETA desapareció hace 13 años", lo que ha considerado "una victoria de toda la sociedad española". "En nombre del Gobierno y en nombre de todos los españoles, les exijo que dejen de usar de manera partidista y obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español. Hay otras formas de hacer oposición", ha señalado la portavoz, para elevar posteriormente el tono -literalmente-, calificando de "indignante" la cuestión. "Les exijo que lo dejen ya. Es indigno que utilicen el terrorismo para tapar su vacío de propuestas y de liderazgo. Es absolutamente indigno que sigan haciendo esta utilización", ha apuntalado.

En concreto, y en relación a la valoración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que consideró que "ETA está más fuerte que nunca", desde el Gobierno entienden que esta apreciación es "muy grave e indigno" y que solo puede venir "de alguien que no ha aportado lo más mínimo para que ETA acabara". "Cuando uno se atreve a decir que hoy ETA está más fuerte que nunca lo que está haciendo es insultar a las víctimas del terrorismo. Hoy 13 años después, lo que está haciendo es insultar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Guardia Civil y la Policía. Lo que está haciendo es insultar a los jueces y a los fiscales. En definitiva, lo que hace es insultar a la sociedad en su conjunto", ha sentenciado.

Posteriormente, Alegría se ha ocupado de explicar los pasos que han llevado hasta la situación actual. "La verdad de este proyecto de ley", ha dicho, señalando que "por parte del PP no ha habido ni despistes ni errores". Pese a ser "la verdad" para Moncloa, la portavoz ha incurrido en algunos argumentos tramposos, precisando que "estamos en una transposición de una normativa europea al Estado español, una normativa que es indiscutible en derecho comunitario y que fue aprobado por el PP en Europa". El texto europeo, sin embargo no abunda en los términos de la reforma española. También ha recordado el informe, avalando por unanimidad, del Consejo de Estado, previo a la introducción de la enmienda, o la cuestión prejudicial que elevó la Audiencia Nacional a Europa advirtiendo de la necesidad de adaptar al derecho español la normativa comunitaria.

Ya en sede parlamentaria, "el proyecto fue debatido y votado en ponencia, en comisión y en pleno. Por unanimidad. Después de las votaciones del Congreso, llegamos al Senado. En el Senado no ha habido ninguna enmienda ni ningún veto a este proyecto de ley. Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal al texto que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en Consejo de Ministros en 2014", ha asegurado Alegría. "Entenderán que, difícilmente, el PP no puede decir que no sabían lo que estaban votando. Claro que lo saben, es el mismo texto, idéntico", ha señalado la portavoz, incidiendo con dureza contra el principal partido de la oposición: "Que deje de engañar, que deje de mentir, no hay ningún error, no hay ningún fallo y les exijo que dejen de utilizar de manera tan indigna el terrorismo".