El Gobierno llevará barcos con agua a Cataluña procedentes de Valencia

La delicada situación que se vive en Cataluña por la situación de sequía está obligando al Ministerio de Transición Ecológica a poner en marcha varias iniciativas. Una de ellas es la que quiere activar la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera quien el próximo lunes se reunirá en Barcelona con el conseller de Acción Climática, David Mascort. En ese encuentro Ribera anunciará que el Gobierno está estudiando traer agua a Cataluña procedente de la desaladora de Sagunto (Valencia). De esta manera se rechaza la posibilidad de tocar la cuenca del Ebro.

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha señalado en declaraciones al periódico ABC, que está de acuerdo con la propuesta de Teresa Ribera, ya que considera que la función del agua desalada es contribuir a situaciones de emergencias. Además señala que es una muestra de la "solidaridad entre comunidades" que considera que debe existir en España.

"Estoy a favor de la solidaridad hídrica entre regiones, de que el agua desalada tenga un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo de boca, no para riego", ha asegurado Mazón en declaraciones a este periódico. Además, el presidente de la Generalitat Valenciana ha afirmado que ha planteado dos cuestiones a la ministra Ribera: "Le he planteado la emergencia de la Albufera y que por favor nos garantice si es posible de manera documental que esta sobrexplotación de la desaladora de Sagunto no va a afectar a la salmuera", ha explicado el presidente valenciano.

El pasado día 1, la Generalitat declaró la emergencia por sequía en Barcelona y su área metropolitana y en Girona y su entorno, ante la situación de los embalses que abastecen estas zonas por la falta de lluvias, y se verán afectados 202 municipios que estaban en preemergencia, y que suman 5,9 millones de habitantes. La decisión del Govern fue tomada tras la reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental de la Sequía, donde se decidió declarar la emergencia en el sistema Ter-Llobregat después de que las reservas de estos embalses hayan bajado de los 100 hectómetros cúbicos, el umbral para entrar en emergencia. Según el Plan Especial de Sequía, la fase 1 de emergencia limita el consumo a 200 litros por habitante y día; se prohíbe el riego de árboles y jardines botánicos, excepto el de supervivencia; también se limita el llenado de piscinas y el uso de duchas en gimnasios y centros deportivos, y se prohíbe el uso de duchas e instalaciones de limpieza de pies en las playas.

El Gobierno tiene los ojos puestos en la desaladora de Sagunto, colindante con el puerto de esta localidad valenciana y a 300 metros del Mediterráneo, una planta que tiene una capacidad de producción de 22.900 metros cúbicos al día gracias al tratamiento de 7.633 metros cúbicos al día.

A preguntas de este diario, el Ministerio declinó hacer cualquier tipo de comentarios.