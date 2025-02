Page se une a las críticas a que un preso yihadista compareciese en el Congreso: "Caprichos de Puigdemont"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este sábado que la comparecencia en el Congreso de los Diputados el jueves de Mohamed Houli Chemlal, uno de los condenados por los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, es "ceder a los caprichos de Puigdemont".

"Es bastante humillante", ha hilado al respecto desde Logroño en la entrada al Congreso de los socialistas de la Rioja para seguidamente incidir en que le produce cansancio y tristeza ver "este espectáculo lamentable de estar sometido todo un sistema de éxito democrático, como es el español, a los caprichos de un delincuente".

Así se ha referido al líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el que ha dicho que es una persona que se maneja por el odio a los españoles y a todo aquel que "literalmente no le baila el agua". "Si lo que quieren es que nos cansemos, van consiguiéndolo, pero yo creo que antes que cansarse lo que había que poner es pie en pared, porque realmente resulta insultante que un terrorista condenado pueda venir a reírse a la cara de los diputados; no por los diputados en sí mismo, sino por lo que representan", ha alegado el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha.

Hacía así referencia a la presencia de Mohamed Houli Chemlal, que cumple condena en prisión por los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, este jueves en el Congreso, donde acusó al CNI de dejar que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, montara la célula que terminó atentado en Cataluña. García-Page ha percutido que "lo de Junts es una cosa paranormal" en cuanto a la petición de la formación catalana de pedir la comparecencia del condenado en sede parlamentaria.

"No estoy preparado, yo estudié Derecho; yo tendría que haber estudiado otra cosa para poder entender lo que dicen", ha indicado con ironía. Con todo, ha ampliado las críticas al apuntar que "el único problema no lo tiene Junts", sino que también es problema de "los que le hagan caso". "Como comprenderán, el problema no está en Cataluña, está en Madrid", ha acabado apuntado.