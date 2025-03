La Guardia Civil investiga los problemas de los chalecos airbag: "Uno de ellos no estaba encendido"

El uso de los chalecos airbag en la Guardia Civil ha sido una solicitud reiterada en los años que se ha terminado formalizando. Sin embargo, las incidencias en este nuevo equipamiento han provocado que los mandos del Instituto Armado hayan abierto una investigación para aclarar qué está pasando con el lote que han recibido en los últimos meses.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entregó los chalecos airbag en octubre de 2024 a los funcionarios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Esta petición se había hecho constante por parte de los agentes que buscaban incrementar su seguridad ante posibles accidentes en las carreteras.

El coste para la Guardia Civil

A pesar de ello, pocos meses después, las asociaciones de los trabajadores han denunciado los problemas que se están encontrando. Según su versión, este equipamiento está teniendo "fallos" porque tienen "defectos en la distribución" y se producen casos como los "accionamientos incorrectos sin motivo aparentes".

Una situación sorprendente ya que en marzo de 2024, el Gobierno adjudicó el contrato para adquirir 4.660 chalecos de este modelo por un importe total de 2,5 millones de euros. Ahora, han llegado las reclamaciones de los representantes de los agentes.

Un agente de la Guardia Civil de tráfico GUARDIA CIVIL Europa Press

En un primer momento, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) advirtió de que se estaban produciendo varios errores en la activación de los chalecos airbag. Se activaban sin previo aviso cuando los motoristas estaban en marcha con el consiguiente peligro.

Después, fue Jucil quien advirtió que este material no se activó durante un accidente "dejando desprotegido al agente" en un suceso que ocurrió en la A-6. "Generando serias dudas sobre su fiabilidad", remarcaron.

Los incidentes con los chalecos airbag

El problema de los chalecos airbag fue uno de los asuntos que se trataron esta semana en la Comisión permanente de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Guardia Civil. Desde los Independientes de la Guardia Civil se solicitó informaciones "sobre los incidentes que se tengan constancia con estos elementos, chalecos que se han activado espontáneamente sin causa aparente y otros que no lo han hecho en un accidente de circulación".

Así, por parte de los mandos se informó que, efectivamente, habían tenido "conocimiento de un par de casos en relación con la activación de los chalecos de forma no adecuada y que están investigando dichas incidencias". "Uno de ellos no se activó porque no estaba encendido", señalaron.

Asimismo, explicaron que por parte de la empresa fabricante se sigue trabajando en realizar ajustes en la sensibilidad de los sensores de los chalecos. "Hay 3564 chalecos de dotación y está prevista la adquisición de nuevos chalecos airbag", concluyeron.