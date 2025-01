La Guardia Civil localiza en Francia la famosa pistola perdida de Niceto Alcalá Zamora

El destino de la pistola damasquinada de Niceto Alcalá Zamora ha sido durante décadas un auténtico misterio. Un misterio que fue resuelto por la Guardia Civil que, después de años de investigación, ubicó en Francia este objeto histórico de gran valor. Las autoridades galas consiguieron esta semana recuperar el arma, que estaba en poder de un particular que también poseía un auténtico arsenal, según confirman fuentes policiales a LA RAZÓN.

La pistolada fue regalada en 1932 a Niceto Alcalá Zamora por el Grupo Socialista Femenino de la Agrupación Republicana de Eibar. "Al primer ciudadano de la república", es el texto que aparece en uno de sus laterales que, a día de hoy, se conserva casi intacto. Se considera una obra de colección de una importancia histórica incalculable.

El misterio de su desaparición

Cabe recordar que tras el comienzo de la Guerra Civil, Alcalá Zamora se exilió y residió en Francia hasta 1941. Después de ese año el que fuera el primer presidente de la Segunda República se trasladó hasta Argentina donde murió en 1949. En ese primer periodo es donde se sospecha que dejó la pistola damasquinada.

La pistola de Niceto Alcalá Zamora Cedida

Su paradero fue un misterio durante décadas. Sin embargo, la Guardia Civil dio un aviso clave a sus homólogos franceses a finales de junio de 2024. Los agentes españoles transmitieron a la gendarmería nacional francesa la importancia de este objeto que sospechaban que estaba en poder de un particular residente en el departamento de Seine-et-Marne.

A continuación, las autoridades francesas iniciaron una investigación preliminar ante el tribunal judicial de Meaux y las diligencias se confiaron a los gendarmes de la Sección de Investigación de París. Los soldados de este servicio de investigación terminaron identificando a cuatro sospechosos, coleccionistas de armas o habituales de los campos de tiro o del mundo de la caza.

El paradero de la pistola

Las pesquisas explotaron este martes 7 de enero cuando los cuatro hombres fueron detenidos y quedaron bajo custodia policial. En los registros, los agentes descubrieron la famosa pistola de Niceto Alcalá Zamora, cuya desaparición había sido denunciada por las autoridades españolas.

La dedicatoria de la pistola recuperada Cedida

No estaba sola. Este objeto histórico estaba acompañado de un auténtico arsenal de armas y municiones no declaradas. En total, los militares se incautaron de nada menos que 25 armas largas, una metralleta STEN, 11 pistolas no declaradas y más de 3.000 cartuchos de munición. Al finalizar su detención policial, los recaudadores fueron citados ante los tribunales el próximo mes de abril.

La pistola del presidente republicano podría volver a España donde pasará a manos de las autoridades que denunciaron desde hace años su desaparición. El valor, tanto histórico como económico, de este arma es incalculable también en buena parte gracias a su estado ya que permanece casi idéntica de estado a como se regaló a Niceto Alcalá Zamora.