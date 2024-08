Guardias civiles denuncian el alarmante aumento de las agresiones a los agentes, 728 en el primer semestre

Guardias civiles denuncian que 728 agentes han sido agredidos mientras desempeñaban sus funciones en la primera mitad de este año, lo que se traduce en una media diaria de entre cuatro y cinco ataques. JUCIL resalta que esta situación agrava las cifras de la primera mitad del año anterior y expresa de una manera contundente la pérdida de respeto hacia la autoridad y el uniforme que portan.

"En el primer trimestre, 303 guardias civiles resultaron heridos por agresión sin arma, y siete compañeros fueron agredidos con armas, sumando un total de 310 agresiones. Este número aumentó en el segundo trimestre, con 413 agentes heridos por agresión sin arma y cinco más agredidos con armas, alcanzando un total de 418 agresiones". Para Mila Cívico, portavoz de JUCIL, “estamos viviendo una situación insostenible y preocupante, puesto que cada día nuestros compañeros se enfrentan a un riesgo creciente y a una falta de respeto por la autoridad que representamos. No podemos aceptar que este incremento de la violencia quede impune y que las autoridades competentes no actúen con contundencia."

Este aumento de las agresiones no es solo una cuestión de estadísticas, sino una muestra clara de la creciente falta de respeto hacia la autoridad y el uniforme de la Guardia Civil. Aproximadamente, el 50% de estas agresiones son sufridas por personal destinado en seguridad ciudadana, un área que además enfrenta un déficit de personal debido a la asignación de efectivos a unidades de reciente creación. Las siguientes especialidades más afectadas son las de Tráfico y Seguridad y Protección.

Estas cifras no incluyen otros tipos de atentados contra agentes de la autoridad, como embestidas con narcolanchas, vehículos o intentos de atropello. Estos incidentes no han sido contabilizados a pesar de la solicitud de creación de un indicador estadístico específico para atentados contra agentes de la autoridad, propuesta que ha sido desestimada por la Administración. "Es inaceptable que no se contabilicen todos los tipos de agresiones," añade Mila Cívico. "La falta de datos precisos oculta la gravedad de la situación y dificulta la implementación de medidas efectivas para proteger a nuestros agentes."

"Los guardias civiles merecemos el mismo reconocimiento y protección que otros cuerpos de policía en España. Continuaremos luchando por esta figura y por la seguridad de todos los guardias civiles." “El reconocimiento como una profesión de riesgo es una medida imprescindible para garantizar la seguridad de sus integrantes y para el correcto desempeño de sus funciones. JUCIL reclama no solo un cambio en la consideración de la profesión de los guardias civiles, sino también la aplicación inmediata de medidas judiciales y laborales que refuercen la seguridad de los agentes y el respeto por la autoridad que representan, en beneficio de toda la sociedad.