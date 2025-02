Una guerra policial en redes sociales acaba con derrota de un sindicato en los tribunales

El anonimato de las redes sociales también afecta a los colectivos policiales. Un juzgado de Madrid ha tenido que lidiar con una demanda en la que el sindicato EYA acusaba a Jupol y su portavoz de difundir noticias falsas a través de diferentes cuentas. Las pruebas practicadas no vincularon los perfiles con los acusados y el queda terminó desestimado, según la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El líder de EYA, Natán Espinosa, denunció a Jupol y a su portavoz Ibón Domínguez al considerar que la existencia de "intromisión ilegítima al honor". Solicitaban eliminar de su cuenta de Twitter y de Instagram los comentarios lesivos que había sufrido y el pago de 15.000 euros a cada uno de los actores.

Así, las actuaciones recayeron en el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Madrid. La titular escuchó a ambas partes y también recogió la prueba documental que habían sido aportadas para dilucidar el proceso.

Los demandantes intentaron poner de manifiesto la vinculación entre la cuenta desde la que salió la noticia falsa y las cuentas de sus seguidores para evidenciar una conexión directa, unos patrones de comportamiento y una estrategia de seguimiento para la difusión de los comentarios y de las noticias falsas, ampliando su visibilidad.

La difusión de una noticia

Estos se refieren, exclusivamente, a la publicación el día 27 de abril de 2024, a las 22:13 horas, en la cuenta de Twitter (ahora X) @EGOsindicato, de una presunta captura de pantalla de “elDiario.es” que tiene por título “Cuantiosos gastos sin justificar del actual líder del sindicato EYA, Natán Espinosa, con la tarjeta de la organización sindical”.

Como destacó el Ministerio Fiscal en sus conclusiones, la prueba practicada "no permite considerar acreditado" que los demandados, el sindicato Jupol o Ibón Domínguez, sean titulares de la cuenta de twitter (ahora X) @EGOSindicato que publicó la captura de pantalla que se "dice manipulada, ni que hayan tenido intervención directa en la manipulación de la publicación que se les atribuye".

Y es que para la juez no se pudo probar de "forma indubitada y contundente" que detrás del perfil mencionado se encuentre algunos de los demandados. Durante las vistas, varios testigos acudieron a exponer sus versiones. Algunos de ellos tenían "importantes discrepancias" con EYA por lo que, a juicio de la magistrada, no se podía otorgar un "valor probatorio absoluto".

La existencia de "cuentas troll"

Sin embargo, uno de ellos sí que sostuvo la "existencia de cuentas troll" y que se daba la orden "de sacarlas a pasear cuando había algo que podía hacer daño". A pesar de ello no recordaba quien manejaba la cuenta que se investigaba. Otro de los testigos manifestó que Jupol tenía un grupo de gente que "utilizaba cuentas para atacar a otros sindicatos en twitter pero no recordaba los nombres de esas cuentas, ni las que él mismo usaba, ni las del resto de la gente; indicó, además, que nadie le había dado órdenes desde el propio sindicato, que eran libres de hacerlo o de no hacerlo". Una contradicción con el otro compareciente, según destaca la juez.

"No habiéndose probado en estos autos quién incluyó en el tweet reenviado la imagen del demandante quien, por otro lado, es una persona conocida y de relevancia pública en el ámbito en el que desarrolla su actividad sindical, tampoco puede acogerse la acción basada en la lesión del derecho a la propia imagen de Espinosa", remata la magistrada. Por todo ello, la juez desestimó las peticiones de EYA y absolvió a Jupol y a su portavoz en este procedimiento. La sentencia ya ha sido recurrida por parte de los demandantes.

Esfuerzos por el colectivo

Desde Jupol, Ibón Domínguez, portavoz y parte en este proceso judicial, ha lamentado que tanto Natán Espinosa como su sindicato, EYA, empleen "más esfuerzo, primero intentando hacerse con el control" del sindicato, "donde la justicia les ha ido condenando una vez tras otra, como ahora denunciando nuevamente" y "reclamando la nada desdeñable cifra de 30.000 euros en total, en vez de luchar por los derechos y las condiciones sociolaborales de los policías nacionales".

"La actitud de Espinosa y del sindicato EYA, parece un presunto intento de aprovechar los recursos del sindicato y sus servicios jurídicos en beneficio propio", señala Ibón Domínguez a LA RAZÓN. El portavoz del sindicato recalca que la sentencia es "demoledora" en la que "queda claro y patente que estos nuevos ataques procedentes de EYA y de Natán Espinosa solo se basan en rencores personales y en falsedades que son incapaces de demostrar".

Para finalizar, el representante sindical afirma que se deben "aunar esfuerzos para luchar por los problemas reales del colectivo, en vez de iniciar procesos judiciales que no llevan a ningún lado y fomentan la división entre organizaciones". En este procedimiento, Jupol estuvo defendido por el abogado Eduardo Antonio Ortega Noguero.