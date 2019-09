Iglesias: "A nadie le puede extrañar que Sánchez prefiera entenderse con Errejón"

No será fácil arrancar a los líderes de Podemos durante esta precampaña electoral largas reflexiones, análisis y críticas sobre la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre. Buena muestra de ello ha dado esta mañana Pablo Iglesias durante la entrevista que ha concedido en Los Desayunos de La 1. Se ha limitado a calificar como “legítimo” y “muy previsible” el paso dado por el ex número dos de la formación morada. Aunque han sido varias las preguntas sobre este tema, Iglesias no ha querido profundizar en ello: “No sabemos si será una fuerza para Madrid que lleve la voz de Madrid o si buscará alianzas. Voy a tratar de evitar de que sólo se hable de los partidos. Nos equivocaríamos si hablamos de lo que vamos a hacer los partidos y no de lo que nos jugamos en estas elecciones”. Tras recordar que las “escisiones no son una novedad en la política española”, ha subrayado la necesidad “respetar que haya muchas opciones y que los ciudadanos elijan”. En todo caso, sí ha recordado los elogios que Sánchez dedicó la semana pasada al presumible candidato de Más Madrid a las elecciones generales: “Lo dejó claro: preferiría entenderse con Errejón y a nadie le puede extrañar que Sánchez prefiera eso”.

Respecto a las alianzas que Errejón pueda tejar en distintos territorios, entre los que se especula una posible alianza con Compromís, Iglesias se ha limitado a señalar que le gustaría que Podemos, como ya defendió de cara al 28-A, alcanzase un acuerdo con la formación valenciana: "El acuerdo nos hubiera gustado en abril. Los resultados probaron que nos fue mejor cuando hemos ido juntos. Sumar es algo que la gente aprecia”.

Preguntado por el fracaso de las negociaciones con el PSOE, Iglesias ha reconocido que él ha tenido “parte de culpa” en lo sucedido por haberse “fiado” del líder socialista y ha lamentado que pecó de ingenuidad: “Tuve que darme cuenta de que nunca quiso una coalición. Es muy grave que se normalice el apartheid, que se diga que puede gobernar el PP, el PSOE y Cs pero no Unidas Podemos”. En todo caso, ha insistido en que "aceptar la oferta” de coalición que hizo Sánchez en julio “hubiera sido un juego de trileros”. “Creo que después de lo que ha dicho el presidente es evidente de que no quería. Durante algunas horas pensé que iba en serio, cuando planteó mi veto y yo me aparté. Pero fui ingenuo al asumir que si me retiraba era posible. Es muy difícil negociar un Gobierno con alguien que hace trampas”, ha asegurado. Y ha recordado las palabras del presidente en funciones a este respecto: “Creo que los españoles no son idiotas. Sánchez disipó las dudas: dijo que no podría dormir si gobernaba con Podemos. No hay un gobierno porque Sánchez no podría dormir si lo hay”.

En clave de futuro, Iglesias sigue apostando por la coalición y augura que, tras el 10-N, este escenario será una realidad: “Al PSOE le costó aceptar que la moción de censura era posible. Después de las próximas elecciones habrá un Gobierno de coalición. Será de signo progresista o de signo conservador”. Tras la próxima cita con las urnas, Iglesias ha asegurado que pondrá su cargo en manos del Consejo Ciudadano y de los inscritos “en el caso de que los resultados no sean buenos”.