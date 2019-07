Si por la mañana, diputados de Podemos se confesaban “indignados” por el discurso del candidato a la presidencia al asegurar que era asumible por PP y Ciudadanos, el secretario general de Podemos escenificó el capítulo de ruptura.

Primer aviso de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez antes de decidir el sentido de voto en la votación de mañana: “Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes, no vamos a ser un mero decorado de su gobierno”.

Después de mostrarse el grupo parlamentario morado “indignado” con el discurso que en palabras de varios dirigentes podía ser “pronunciado por Casado o por Rivera”, Iglesias ha subido a la tribuna para hacer valer sus 42 diputados obtenidos en las urnas y para recordarle que el 28-A, Sánchez no obtuvo una mayoría absoluta” y para censurar los guiños hacia la abstención que el candidato a la Moncloa ha verbalizado en su discurso en varias ocasiones: “Me llama la atención que mientras negocia con nosotros, le pida la abstención a PP y Cs”, ha recalcado.

Unas críticas que llegan tras que Sánchez haya ofrecido esta mañana un pacto de Estado al resto de partidos para modificar el artículo 99 de la Constitución y evitar el bloqueo político tras las elecciones generales para formar Gobierno. “Usted ha hablado de un pacto de Estado, no para blindar la dignidad de las pensiones ni los servicios sociales, no. Ha propuesto un pacto de Estado para reformar la Constitución y me llama la atención que quieran hacerlo para que una fuerza política con menos del 30 por ciento de los votos pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con nadie”, ha criticado. Iglesias ha afeado a Sánchez de que tenga el objetivo de “borrar de un plumazo la Carta Magna” con esta reforma y ha criticado que eso “va en contra de lo que han votado los españoles. Si los españoles hubiesen querido un gobierno único, le habrían dado la mayoría, pero si han votado a varios es porque quieren que nos pongamos de acuerdo”. Por ello, en sus palabras “no es sensato plantear un pacto de Estado como una suerte de triquiñuela para evitar lo que nos han dicho los ciudadanos”.

El secretario general de Podemos, con un tono progresivamente más duro, ha emplazado al presidente del Gobierno en funciones a seguir negociando un gobierno de coalición sin vetos a los dirigentes morados y le ha recordado que “al PSOE no le quedan más excusas” para no dar luz verde a un gobierno conjunto. De cara a la votación del jueves , Iglesias ha pedido respeto y reciprocidad en las negociaciones y ha advertido de la posibilidad a votar “no”. “Los españoles no entenderían que ustedes provocasen un adelanto electoral, no entenderían que un exceso de arrogancia hiciera perder la oportunidad histórica”.

Iglesias ha justificado el por qué de querer entrar su partido en un gobierno de coalición: “Para que haya justicia fiscal, para que se limite la precariedad laboral y haya salarios dignos, para que haya para que haya transición ecológica, para que haya garantías de que se les baja la factura de la luz, para que haya competencias municipales para intervenir en el mercado del alquiler, para que haya escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años; para que haya una ley de eutanasia, que no apoyaron en esta Cámara. Para que haya una ley de igualdad LGTBI”, ha recalcado.

En cuanto a los 85 días de negociación, Iglesias ha recordado a Sánchez que su partido ha renunciado a “los ministerios de Estado” y que él mismo “ha renunciado”. “Pero necesitamos competencias de acuerdo con nuestro peso electoral”.

En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha dado un giro en su discurso, y si esta mañana ni siquiera hacía referencia a la coalición con Podemos, por la tarde ha comenzado a hablar de ella, aunque no ha asegurado su pacto . “Queremos gobernar con ustedes” ha llegado a decir, “tenemos la mano tendida”, ha ahondado, pero ha advertido que si finalmente el jueves no se llega a un pacto “hay otras muchas opciones” para que no se repitan elecciones, opciones en las que el PSOE no cuenta con Podemos. “Podemos llegar a un acuerdo de investidura acordando contenidos y evitar lo que ocurrió en 2016, o se pueden abrir otros escenarios sin la necesidad de la entrada en el gobierno de Podemos”, ha advertido. Pedro Sánchez ha pedido a Podemos que repiense su voto “ante el escenario de poder votar con la ultraderecha”. “Les pido responsabilidad y generosidad”, ha finalizado.