Iglesias hurga en la caída de Sumar en las encuestas: “La gente se da cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar las cosas”

Podemos vuelve a recurrir a Pablo Iglesias como mejor baluarte en un momento de máxima debilidad para los morados, que fían a País Vasco y Europa su única posibilidad para resurgir.

La reaparición del exlíder no es casual. Coincide, no solo con el ecuador de la campaña electoral en el País Vasco, sino con un contexto político en el que los afines a los morados parecen despertar y le comienzan a devolver una pequeña parte del apoyo perdido hace menos de un año. De manera simultánea, esa confianza que va ganando Podemos, la pierde Sumar, tal y cómo han reflejado esta semana dos encuestas. El barómetro del CIS vasco, ofrece una horquilla de entre el 3,1 y el 3,6% para Sumar y entre el 3,1 y el 3,2%s para Podemos, mientras que la encuesta nacional del mismo instituto reflejaba una nueva bajada del partido de Yolanda Díaz en el Congreso, que cae un punto en un mes y cuatro desde las elecciones generales. Podemos se aprovecha en este mes de esa estimación de voto que pierde Yolanda Díaz.

El exlíder morado buscó ayer resucitar al electorado morado en País Vasco agitando la misma suma que él defendió estando ya en el Gobierno, a un bloque de gobernabilidad en el que Bildu sea prioritario y alejando de éste a PNV. En el mitin electoral que acompañaba a su candidata Miren Gorrotxategi, Iglesias Pasó al ataque contra Sumar, sin nombrarlo. Acusó a este partido de renunciar a dar la batalla de la izquierda con el objetivo de conseguir los “mimos” de los medios de comunicación y puso como ejemplo a su partido, del que lamentó que hoy estaba debilitado por no haber cedido ante el poder para transformar la sociedad. “Una izquierda con mimos mediáticos, lo único que tiene que hacer esa izquierda es asumir que los aliados del bloque de gobernabilidad no son Bildu ni ERC, sino PNV y Convergència. Asumir que es legítimo decir que hay que enviar armas a Ucrania y que es una izquierda que no vale para nada”. Comparó este discurso con la situación que vivió durante meses Pablo Iglesias y su pareja, la exministra de Igualdad Irene Montero con manifestaciones en su domicilio. “ O sois eso o acabaréis como Iglesia y Montero, con fascistas en su casa, dijo”. Iglesias pidió a su militancia decidir entre “ser una izquierda amable y respetada o acabar como esos desgraciados a los que insultan y amenazan. Es duro lo que nos han hecho. Claro que fracturar nuestro espacio político nos ha hecho daño. Pero se nota en los últimos meses y semanas que Podemos está volviendo. Que la gente se da cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar las cosas”, afirmó recibiendo una gran ovación por parte de los asistentes al mitin.

Iglesias también aprovechó a tratar de motivar una pinza entre Bildu y Podemos de cara a las elecciones vascas y orillar al PNV de cara a la gobernabilidad en País Vasco. Si bien, Bildu, que quedaría primer partido en las elecciones de la próxima semana según el CIS, ha reconocido que gobernaría con PNV, Iglesias ha agitado la idea de presionar al PSE para un gobierno en común sometiendo a los socialistas al plantear un órdago sobre la gobernabilidad en Madrid. "Es tan sencillo como decirle a Pedro Sánchez que el precio de la estabilidad de su Gobierno es que en el País Vasco haya un Gobierno de izquierdas", ha remarcado. Iglesias ha apuntado que, "del mismo modo que tuvo que aceptar la amnistía de Puigdemont y de los líderes independentistas, Sánchez y el Partido Socialista aceptarán que en Euskadi haya un Gobierno de izquierdas sin el PNV".

"Es una cuestión de números y de correlación de fuerzas. Lo que pasa es que hay solamente una fuerza política en el País Vasco que está dispuesta a plantear ese órdago y que está dispuesta a decirlo y que está dispuesta a decirlo y sacarle los colores a las fuerzas políticas que dicen que tiene que seguir el PNV hegemonizando la representación de lo vasco. Y esa fuerza es Elkarrekin Podemos. Y tengo la sensación de que cada vez hay más vascos y vascas que se dan cuenta de cuál es la izquierda que puede contribuir a cambiar las cosas", ha dicho.