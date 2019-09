Iglesias responde a Sánchez: “Puede cambiar su colchón, pero no faltar al respeto”

Ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, concedió una entrevista a laSexta (más concretamente, a Antonio Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo). En el diálogo, Sánchez entonó una de las declaraciones más sonadas del diálogo: afirmó que “ni él ni el 95% de los españoles dormirían tranquilos con gerentes de Podemos en el Gobierno”. Ante ello, el mundo de Twitter se le ha echado encima; y esta misma mañana, en el programa “Espejo Público” que presenta Susana Griso, el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, ha replicado a Sánchez arguyendo que “él puede cambiar el colchón de La Moncloa las veces que quiera, pero no faltar al respeto”.

En la entrevista concedida al programa de Antena 3, el líder de la formación clamó que “con Podemos en el Gobierno los recortes no se hacen por abajo, sino que venían por arriba” y que “entendía eso le quitara el sueño”. Dice, además, que si por él fuese, realizaría “una reforma fiscal para que los que cobran más asumiesen más gasto”. Y se hizo una pregunta que él mismo respondió: “¿Que eso le va a quitar el sueño? Claro: le va a llamar Ana Patricia Botín y la CEOE. Nosotros no lo permitiríamos en un Gobierno”.

Además, aprovechó el espacio para contar una anécdota: “A mí un taxista me decía: ‘Mira, Iglesias, yo no he votado en la vida a un partido de izquierdas pero a vosotros sí porque sois los únicos que han defendido a mi familia.

Allí también reprochó al líder socialista que “tenga que acaparar todo el poder para dormir tranquilo” y que cometió un grave error: confiar en su palabra, ya que este “le prometió un gobierno de coalición”.