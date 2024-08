El PP ve insuficiente la cita de Sánchez con Clavijo: exige una reunión con todos los presidentes autonómicos

Pedro Sánchez se ha reunido este viernes con el presidente de Canarias Fernando Clavijo, una cita que para el PP es del todo insuficiente. Esencialmente, por dos motivos: por un lado, porque llega tarde y porque exige que el presidente del Gobierno se reúna con todos los mandatarios autonómicos porque son quienes tienen que acoger a los inmigrantes; y, por otro lado, porque el Gobierno todavía no ha aprobado ningún plan migratorio pese a la oleada de llegadas que se ha producido este año, que ya es el doble que el año pasado. "El fenómeno migratorio es de tal envergadura que clama al cielo y es una vergüenza que el presidente haya esperado a finales de agosto para reunirse con el presidente de Canarias", ha señalado el portavoz del PP, Borja Sémper, en declaraciones a los medios.

El portavoz del PP ha sido duro con Sánchez y el Gobierno y su actitud ya que es una "vergüenza y una falta de respeto" cómo está gestionando la inmigración. "Le importa un comino. Solo le importa el mensaje y el relato", ha señalado Sémper, quien ha exigido que Sánchez no solo se reúna con Clavijo sino con el resto de presidentes autonómicos porque son quienes "ejercen la solidaridad" y reciben a los inmigrantes. "¿Alguien es capaz de explicar por qué el presidente no coordina con las autonomías en materia de política migratoria? ¿Cómo es que a finales de agosto no hay ningún plan migratorio?", ha preguntado Sémper.

Lo cierto es que, con datos hasta el 15 de agosto, habían llegado a Canarias 22.304 inmigrantes, mientras que en el mismo periodo de un año antes la cifra se quedó en 9.864. El PP reprocha la pasividad del Gobierno, quien tampoco ha sido capaz de articular una mayoría para aprobar una reforma de la Ley de Extranjería con la que ayudar a Canarias, que es, junto a Ceuta y Melilla, el principal puerto de entrada de inmigrantes. De hecho, en julio, el Congreso tumbó la reforma migratoria del PSOE.

"A finales de agosto estamos igual que a principio de año", ha enfatizado Sémper, sobre la pasividad del Gobierno para afrontar el reto migratorio, que se multiplica en España mientras los países vecinos, como Grecia e Italia, han conseguido contenerlo. En este sentido, el plan migratorio que reclaman los populares pivota sobre tres ejes: atajar a las mafias en origen, controlar las fronteras y ofrecer una asistencia humanitaria a los migrantes.