Decía Platón que «la política es causa del bienestar del Estado que debe favorecer el bien público y no el bien particular, porque el interés común liga y une las partes del Estado, mientras que el interés particular las desune». Mantenerse en el poder pactando con los que quieren independizarse del Estado no es buscar el bien público sino el particular. No une, desune.

La convivencia ciudadana, paraguas que utiliza Sánchez para justificar las cesiones, que serán todo lo democráticas que él quiera decirnos, son amorales y carecen de valores, del sentido de lo bueno y de lo malo. No puede ser bueno lo que hace un segundo era malo. No se puede negar la amnistía y por el interés particular de seguir en La Moncloa, aprobar una amnistía y la rebaja de las penas por malversar dinero público, porque así lo quiere Puigdemont.

Ningún ciudadano, haya votado PSOE o no, excepto quien tenga un interés particular, entiende que pactar con Bildu sea malo ahora y al minuto siguiente se pacte, se le entregue la alcaldía de Pamplona borrando la memoria de las víctimas de ETA, porque así lo quiere Otegi.

No entiendo que quien gobierna buscando su bien particular se rasgue las vestiduras cuando se asedia la sede socialista. Asedios que no comparto, me repugnan y no justifico. La retroalimentación PSOE-Vox solo obedece a su bien particular para subsistir. Hoy se debate la reprobación de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. La izquierda apoya en Pamplona al concejal Abaurrea de Bildu, condenado por morder y dar patadas a la policía local y Ortega Smith tira botellas vacías de plástico. Se retroalimentan. Conviene recordar y tener en cuenta que el amor, la amistad y el respeto no unen tanto a la gente como un odio común hacia alguna cosa. De la izquierda y de Vox depende.