Javier de Andrés advierte de un posible pacto PNV-Bildu tras los comicios vascos

El presidente del PP vasco y candidato a la lehendakaritza, Javier de Andrés se ha mostrado convencido de que en los próximos comicios vascos "el PSOE no se irá con Bildu" y, no lo hará "por una cuestión de cuotas de poder". Los dos principales partidos que se disputan el poder en Euskadi -PNV y Bildu- compitiendo por el mismo granero de votos son socios del Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Por ello, De Andrés, aseguró durante en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que, aunque ambos están en la "órbita sanchista, apoyándole a piñón fijo", si los nacionalistas vascos se marchan de esa órbita pueden comenzar las primeras complicaciones para el Gobierno de Sánchez ya que, a su juicio, tiene "su peligro" porque podría retirarle ese apoyo. Sin embargo, si Bildu se queda fuera, no es lo mismo, "porque es más dócil ya que nunca va a poder pactar con el PP". De Andrés indicó que así Bildu seguiría manteniendo su idea de llevarse bien con los ayuntamientos y diputaciones pero no sería tan arriesgado.

Sin embargo, el candidato del PP a la lehendakaritza tampoco descarta otro escenario: un pacto entre la izquierda abertzale con el PNV ya que esto ya se lo ofreció hace unos días el candidato de Bildu a los nacionalistas donde les pidió pactar que gobierne la lista más votada y darse apoyo mutuo, dejando fuera a los socialistas.Andoni Ortuzar tardó seis minutos en responder a esta cuestión cuando le preguntaron en una entrevista de radio por esta posibilidad, recuerda el presidente del PP vasco y, "no dijo que no"; solo dijo que no le parecía creíble. "Los del PNV no dicen que no" por lo que no descarta que detrás del PNV estén pensando en esa posibilidad. "El PNV tiene una dependencia absoluta de Sánchez" por lo que está perdiendo peso en el País Vasco al apoyar tantas cosas que chirrían en este territorio. "Si el PNV gana domesticar a Bildu es la fórmula que le puede pasar por encima". Ortuzar, que será quien tome esa decisión no ha dicho que no a un pacto con Bildu. "Me inquieta y sería lo peor que puede pasar para País Vasco y también para España".