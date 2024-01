El jefe superior de Navarra aclara que no se van a suprimir los permisos especiales para los policías

El jefe superior de Policía de Navarra ha aclarado que no existe ninguna previsión posible petición de supresión del Permiso de Especial Descanso en La Comunidad Foral. Así lo aseguran los sindicatos SUP, JUPOL, SPP, UFP y EYA, que salen al paso de una nota divulgada por la CEP, en la que se hacía eco de una carta de dicho mando policial en la que hablaba de la referida supresión. Todo esto ha causado un gran embrollo, que ahora se trata de aclarar.

Los citados sindicatos han hecho pública una nota en la que informan de un contacto con el jefe superior “con el fin de aclarar” el asunto. “Ha manifestado que a lo largo de su carrera profesional siempre ha trabajado en consonancia con los derechos de los policías y que mantendrá esta línea hasta el día de su jubilación por lo que no entra en sus planes de futuro suprimir ningún derecho de los integrantes de esta Jefatura”. Las organizaciones sindicales se han dado por satisfechas y “quieren aclarar que es absolutamente falso que estuviera previsto para este año 2024 la supresión del permiso de especial descanso”.

“Los sindicatos en unidad de acción consideran este permiso como un derecho indudablemente consolida do y más que justificado por las condiciones de trabajo existentes tanto en Navarra como en el País Vasco donde se siguen viviendo agravios y desprecios por parte de un sector que, lejos de extinguirse, se ha visto reforzado y nutrido por los últimos acontecimientos políticos. Y si en un futuro se plantea su supresión se trabajará y luchará para impedir cualquier intento de vulnerar este derecho”.

“Estas organizaciones sindicales tienen el total convencimiento de que la filtración en prensa del permiso especial facilitando datos precisos y características del mismo no ha hecho más que hacer peligrar su continuidad al someterlo al escrutinio de la opinión pública y de determinad as organizaciones políticas y añaden que este tipo de línea sindical llevada a cabo por el representante del sindicato CEP desde su llegada al cargo no ha hecho más que generar confusión, malestar y perjuicio a los policías de esta Jefatura”.