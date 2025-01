Los jueces reclaman a Bolaños que les pague las retribuciones que les debe

La asociación mayoritaria de jueces ha exigido este lunes al Ministerio de Justicia que proceda al abono de las retribuciones que les adeuda correspondientes al primer semestre del año pasado, 2024.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denuncia que "no existe justificación" que impida al departamento que dirige el ministro Félix Bolaños el pago de estas retribuciones, como e les trasladó que ocurriría en una reunión el pasado 15 de enero.

Durante este encuentro con todas las asociaciones judiciales, desde Justicia se les informó de que en la nómina de este enero se satisfarían las retribuciones variables del 2020 que se les debe hasta alcanzar el 5 por ciento. "No es de recibo que, con el pretexto de pagarnos las variables del primer semestre de 2020, dejemos de cobrar, sine die, las de 2024", tal y como critican en la misiva dirigida al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios.

Para la agrupación de la Carrera que encabeza María Jesús del Barco, firmante de esta misiva, lo que hay en realidad es "solo la voluntad y decisión unilateral del Ministerio de Justicia de no pagar lo que se nos debe".

La APM le reprocha, al mismo tiempo, al ministro socialista que, a las deudas que mantiene con los jueces, se suma "la absoluta indeterminación" de la fecha en que finalmente cobrarán ya que, denuncia, en cada reunión se les traslada un día distinto.

En la última de este mes se les dijo que "sería pronto" este próximo febrero o marzo, pero, siete días después, la pasada semana, a algunos miembros de la magistratura se les aseguró que no sería, al menos, hasta junio. "No es serio", para la principal asociación de la Carrera, que "se decida, de forma arbitraria y cambiante" si "podemos o no cobrar lo que es nuestro".

Pagas extras que no llegan y complementos sin actualizar

El cobro de pagas extras y la desactualización en su importe de los complementos de destino son otros dos asuntos salariales en los que la asociación mayoritaria de jueces acusa al Ministerio Justicia de no cumplir. La APM le recuerda al Ministerio de Justicia que, por un lado, no les han ingresado la parte proporcional a la subida salarial del pacto de subida al que llegaron en mayo de 2023 correspondiente a los extras de 2023 y 2024.

Por otro lado, "siguen sin corregirse los importes" del complemento en cuestión de los magistrados de órganos unipersonales del grupo 4 y 5. "No es suficiente con afirmar que esa cantidad se va a cobrar, los jueces allí destinados deben tener la certeza de que ese cobro se va a producir en realidad y cuando corresponde", le advierte.

El remedio: reunión urgente y calendario de pagos

Del Barco, portavoz de esta agrupación de jueces, reclama a Justicia que convoque una reunión urgente con los representantes de la Carrera a fin de fijar un calendario de pagos definitivo de las distintas retribuciones (variables, extras y complementos) que siguen sin percibir.

Lo que iría después, en todo caso, de que Bolaños ordene tomar cartas en el asunto y en la nómina del próximo febrero se satisfagan las cuantías adeudadas de las variables del primer semestre de 2024.